Snowboarcross, Michela Moioli seconda nelle qualifiche dei Mondiali. Sommariva e Visintin qualificati

In Engadina (Svizzera) sono andate in scena le qualificazioni dei Mondiali di snowboardcross, fondamentali per determinare i tabelloni della fase a eliminazione diretta che domani (venerdì 28 marzo, a partire dalle ore 12.00) assegnerà le medaglie iridate. Michela Moioli ha firmato il secondo tempo nel turno preliminare, fermandosi a 21 centesimi dalla svizzera Sina Siegenthaler (1:07.05).

La bergamasca andrà a caccia della medaglia iridata dopo aver collezionato un argento e tre bronzi nel corso della propria carriera, sperando di fare saltare il banco come riuscì alle Olimpiadi di PyeongChang 2018. La 29enne si è lasciata alle spalle di un centesimo la francese Julia Pereira De Sousa, mentre la britannica Charlotte Bankes è quarta a mezzo secondo dalla vetta.

Tra le altre big sono state promosse anche le francesi Lea Casta (quinta a 0.82) e Chloe Trespeuch (settima a 0.93), separate dall’australiana Mia Clift (sesta a 0.89). Lisa Francesia Boirai non è invece riuscita a rientrare tra le migliori 16 e a superare il turno, chiudendo la propria avventura al 22mo posto (4.44 il distacco nella run 1 e 2.40 nella seconda).

Sul fronte maschile, invece, soltanto Lorenzo Sommariva è riuscita a staccare il pass per la finale direttamente nella run 1, terminando in 19ma posizione con un ritardo di 1.69 dal canadese Eliot Grondin, il quale ha chiuso al comando con il tempo di 1:01.21, distanziando di 64 centesimi l’austriaco Jakob Dusek e di 0.67 l’australiano Adam Lambert, mentre il francese Loan Bozzolo è quarto davanti all’autriaco Lukas Pachner, al connazionale Julien Tomas e al tedesco Alessandro Haemmerle.

Nella seconda run Omar Visintin è riuscito a meritarsi la qualificazione, terminando al 29mo posto (1.90 il ritardo nella prima discesa, 0.87 dalla seconda, dove ha primeggiato il tedesco Leon Ulbricht). Eliminati Tommaso Leoni (34mo) e Matteo Menconi (36mo).