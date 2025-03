Sci di fondo oggi in tv, Mondiali 2025: orari 10 km, programma, tv, streaming, italiani in gara

Dopo un giorno di pausa, Trondheim torna ad accogliere i Mondiali di sci di fondo, e lo fa con altre due gare distance, sebbene con partenza a intervalli. Ci si occupa in particolare delle 10 km a tecnica classica, che riempiranno il pomeriggio in Norvegia.

LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI SCI DI FONDO ALLE 13.00 E ALLE 15.30

Per stavolta l’Italia schiera quattro esponenti sia al maschile che al femminile. Niente Pellegrino, anche perché domani c’è la team sprint e quindi è evidente il tentativo di non forzarlo per nessuna ragione. Semmai, è possibile che ci siano alcune indicazioni dalla giornata odierna verso quella di domani, e non solo in chiave azzurra. Una cosa è certa: oggi pronostico aperto.

Le 10 km tc dei Mondiali di Trondheim 2025 si disputerà oggi alle ore 13:00 e 15:30. Sarà possibile seguirle in diretta tv su Eurosport 1 e su RaiSport. La diretta streaming sarà assicurata da RaiPlay, Discovery+, Sky Go e DAZN. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO SKIATHLON MONDIALI TRONDHEIM 2025

Martedì 4 marzo

Ore 13:00 10 km tc maschile – Diretta tv su Eurosport 1 e RaiSport

Ore 15:30 10 km tc femminile – Diretta tv su Eurosport 1 e RaiSport

PROGRAMMA MONDIALI TRONDHEIM 2025: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1, RaiSport

Diretta streaming: Discovery+, SkyGo, DAZN, RaiPlay

Diretta Live testuale: OA Sport

ITALIANI IN GARA

UOMINI – 14 Francesco De Fabiani, 22 Giovanni Ticcò, 24 Dietmar Noeckler, 30 Paolo Ventura

DONNE – 15 Nadine Laurent, 20 Anna Comarella, 24 Martina Di Centa, 27 Caterina Ganz