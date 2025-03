Sci di fondo, definiti gli azzurri al via della 10 km ai Mondiali: Pellegrino riposa

Dopo una giornata di sosta, comincia domani la seconda settimana dei Campionati Mondiali di sci di fondo 2025 in corso di svolgimento a Trondheim. Il programma della rassegna iridata prosegue con le 10 chilometri in classico con partenza a intervalli, mentre mercoledì 5 marzo andranno in scena le Team Sprint sempre in alternato.

La FISI ha comunicato quali saranno gli azzurri impegnati nella prova di domani, con l’obiettivo di ben figurare e dare segnali positivi in vista della staffetta. L’Italia schiererà nel complesso otto atleti: Paolo Ventura, Giovanni Ticcò, Francesco De Fabiani e Dietmar Noeckler nella gara maschile; Caterina Ganz, Anna Comarella, Martina Di Centa e Nadine Laurent al femminile.

Si comincerà con la 10 chilometri degli uomini a partire dalle ore 13.00, mentre le donne entreranno in azione dalle ore 15.30 sulle nevi norvegesi di Trondheim. Vedremo se questa competizione verrà utilizzata dai tecnici anche come selezione interna per la scelta del compagno di Federico Pellegrino (assente domani per risparmiare energie) in vista della Team Sprint iridata.