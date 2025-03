LIVE Sci di fondo, 10 km Mondiali 2025 in DIRETTA: gli azzurri si giocano un posto per la staffetta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 10 chilometri in tecnica classica con partenza ad intervalli dei Mondiali di Trondheim 2025 di Sci di fondo, una delle gare più attese: quale sarà il norvegese re nel format più incerto della manifestazione?

Con il forfait di Iivo Niskanen, ecco che la Norvegia si è vista venire meno il principale antagonista in questo format di gara, nonché l’unico uomo in grado di potersi inserire nelle lotte per la medaglia d’oro. Poco male, ci aspettano 10 chilometri di fuoco!

Clamorosa l’attesa per Johannes Høsflot Klæbo, campione di sprint e skiathlon, che oggi avrà forse la gara più difficile da vincere insieme alla 50 km conclusiva. Vincere oggi significherebbe fare un altro passo nella leggenda dello sport per il fuoriclasse, che giungerà comunque a 4 medaglie d’oro male che vada con Team Sprint e Staffetta maschile a disposizione. Il suo obiettivo però è quello, quantomeno, di concludere l’edizione di casa dei Mondiali a quota 6 medaglie complessive: il sogno è quello di farlo con 6 ori!

Chi proverà ad impedire ciò sono i connazionali Harald Østberg Amundsen, bronzo nello Skiathlon così come l’argento Martin Løwstrøm Nyenget e, se ci sarà, il poderoso Erik Valnes. Presente ma senza importanti velleità anche il campione in carica Krüger. Proveranno a far saltare il banco gli americani Ogden, Schumacher e Schoonmaker, così come anche gli svedesi di punta, fin qui non pervenuti nei Mondiali.

L’Italia si affida ai veterani, in contumacia di Federico Pellegrino, che ritroveremo nella Team Sprint più avanti nella settimana di Trondheim. Presenti quindi . L’obiettivo è ritagliarsi un posto nella staffetta nelle frazioni a classico, dando per scontato che, laddove si voglia fare ‘all-in’ per provare a salire sul podio l’argento della sprint andrebbe in ultima frazione. A maggior ragione con l’assenza dell’unico atleta non-norvegese capace di fare la differenza in classico.

Avremo: Francesco De Fabiani (14), Giovanni Ticcò (22), Dietmar Nöckler (24), e Paolo Ventura (30). Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE testuale della 10 chilometri TC dei Mondiali di Trondheim 2025, si parte alle ore 13:00: vi aspettiamo!