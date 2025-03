Sci di fondo, Johaug è la regina iridata indiscussa della 10 km femminile

Nello sci di fondo, il sesto dei dodici titoli conferiti ai Mondiali di Trondheim sarà quello della 10 km interval start femminile. La competizione si svolgerà martedì 4 marzo ed eleggerà una Campionessa del Mondo per la XXVI volta. Il format ha fatto parte del programma della manifestazione iridata dal 1954 al 1991 e dal 2001 in poi.

Si gareggerà in tecnica classica, già utilizzata quindici volte. Sette dal 1954 al 1978, quando lo skating non era ancora stato inventato, dopodiché – nel momento in cui è sorta l’alternanza fra le due tecniche negli appuntamenti con medaglie in palio – il classico è stato usato nel 1987, 1989, 2001, 2003, 2009, 2011, 2017, 2019.

A oggi, diciotto diverse atlete, appartenenti a sei differenti nazioni, hanno saputo vincere la 10 km contro il cronometro mondiale. Fra di esse non c’è nessuna italiana. La primatista in tema di successi è la norvegese Therese Johaug, unica donna a essersi imposta per 3 volte.

10 KM INTERVAL START FEMMINILE, ALBO D’ORO MONDIALI

1954 – KOZYREVA Ljubov (URS)

1958 – KOLCHINA Alevtina (URS)

1962 – KOLCHINA Alevtina (URS)

1966 – BOYARSKIKH Klavdiya (URS)

1970 – OLYUNINA Alevtina (URS)

1974 – KULAKOVA Galina (URS)

1978 – AMOSOVA Zinaida (URS)

1982 – AUNLI Berit (NOR) °

1985 – BØE Anette (NOR) °

1987 – JAHREN Anne (NOR)

1989 – KIRVESNIEMI Marja-Liisa (FIN)

1989 – VÄLBE Elena (URS) °

1991 – VÄLBE Elena (URS) °

2001 – SKARI Bente (NOR)

2003 – SKARI Bente (NOR)

2005 – NEUMANNOVA Katerina (CZE) °

2007 – NEUMANNOVA Katerina (CZE) °

2009 – SAARINEN Aino-Kaisa (FIN)

2011 – BJØRGEN Marit (NOR)

2013 – JOHAUG Therese (NOR) °

2015 – KALLA Charlotte (SWE) °

2017 – BJØRGEN Marit (NOR)

2019 – JOHAUG Therese (NOR)

2021 – JOHAUG Therese (NOR) °

2023 – DIGGINS Jessica (USA) °

° Indica l’uso dello Skating. Diversamente, si è gareggiato a tecnica classica, come avverrà a Trondheim 2025.

MEDAGLIERE DIVISO PER NAZIONE

17 (10-1-6) – NORVEGIA

17 (9-4-4) – URSS

15 (2-7-6) – FINLANDIA

9 (1-5-3) – SVEZIA

5 (0-3-2) – RUSSIA

3 (2-0-1) – CECHIA [All-Inclusive]

3 (1-1-1) – USA

2 (0-1-1) – ITALIA

2 (0-1-1) – POLONIA

1 (0-1-0) – GERMANIA EST

1 (0-1-0) – ESTONIA

LE MEDAGLIE ITALIANE

2007 – BRONZO, FOLLIS Arianna

2009 – ARGENTO, LONGA Marianna

L’ULTIMA GARA IRIDATA SI E’ DISPUTATA A…

Seefeld 2019 (Tecnica Classica)

1) JOHAUG Therese (NOR)

2) KARLSSON Frida (SWE)

3) ØSTBERG Ingrid F. (NOR)

Planica 2023 (Skating)

1) DIGGINS Jessica (USA)

2) KARLSSON Frida (SWE)

3) ANDERSSON Ebba (SWE)

10 KM TC INTERVAL START FEMMINILE, INVERNO 2024-25, TUTTI I PODI

Ruka

1. KARLSSON Frida (SWE)

2. JOHAUG Therese (NOR)

3. SLIND Astrid Øyre (NOR)

Falun

1. ANDERSON Ebba (SWE)

2. WENG Heidi (NOR)

3. CARL Victoria (GER)

TUTTI I PIAZZAMENTI DELLE AZZURRE NEL 2024-25

GANZ Caterina: 30 – 19

GISMONDI Maria: X – 35

COMARELLA Anna: 38 – 37

CASSOL Federica: X – 41

LAURENT Nadine: X – 47

FRANCHI Francesca: 50 – X

N.B. : la “x” indica assenza