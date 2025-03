Sci di fondo, la 10 km maschile torna nel programma dei Mondiali dopo decenni

Nello sci di fondo, il quinto dei dodici titoli assegnati ai Mondiali di Trondheim sarà quello dello 10 km maschile contro il cronometro. La gara avrà luogo martedì 4 marzo e incoronerà un Campione del Mondo per la VI volta. La competizione torna nel programma della manifestazione iridata dopo oltre un quarto di secolo d’assenza.

Il rientro della 10 km interval start è figlio della discussa equiparazione delle distanze tra i due sessi. Di fatto, questa prova va a sostituire la storica 15 km. Ci sono, almeno, dei precedenti, peraltro tutti in tecnica classica (la stessa che sarà utilizzata in questo 2025). Il format si è difatti già disputato fra il 1991 e il 1999.

A oggi, cinque diversi atleti, provenienti da tre differenti nazioni, hanno saputo vincere la 10 km contro il cronometro mondiale. Fra di essi non c’è alcun italiano. Non esiste neppure un primatista in termini di successi, poiché negli anni ’90 nessuno è stato capace di ripetersi.

10 KM INTERVAL START MASCHILE, ALBO D’ORO MONDIALI

1991 – LANGLI Terje (NOR)

1993 – SIVERTSEN Sture (NOR)

1995 – SMIRNOV Vladimir (KAZ)

1997 – DÆHLIE Bjørn (NOR)

1999 – MILLYLÄ Mika (FIN)

Tutte le gare si sono disputate in tecnica classica, la stessa che sarà usata a Trondheim 2025.

MEDAGLIERE DIVISO PER NAZIONE

6 (3-1-2) – NORVEGIA

3 (1-0-2) – FINLANDIA

2 (1-1-0) – KAZAKISTAN

2 (0-1-1) – SVEZIA

1 (0-1-0) – RUSSIA

1 (0-1-0) – AUSTRIA

LE MEDAGLIE ITALIANE

NESSUNA. Il miglior piazzamento mai conseguito da un azzurro in una 10 km dei Mondiali è rappresentato dal 4° posto di Silvio Fauner a Thunder Bay 1995.

L’ULTIMA GARA IRIDATA SI E’ DISPUTATA A…

Ramsau 1999

1) MYLLYLÄ Mika (FIN)

2) STADLOBER Alois (AUT)

3) HJELMESETH Odd-Bjørn (NOR)

10 KM INTERVAL START TC MASCHILE, INVERNO 2024-25, TUTTI I PODI

Ruka

1. NISKANEN Iivo (FIN)

2. AMUNDSEN Harald Østberg (NOR)

3. NYENGET Martin Løwstrom (NOR)

Falun

1. NISKANEN Iivo (FIN)

2. KLÆBO Johannes Høsflot (NOR)

3. VALNES Erik (NOR)

TUTTI I PIAZZAMENTI DEGLI AZZURRI NEL 2024-25

PELLEGRINO Federico: 15 – 13

BARP Elia: 34 – 28

DE FABIANI Francesco: 60 – 31

NÖCKLER Dietmar: X – 34

GRAZ Davide: 70 – 38

VENTURA Paolo: 52 – X

CAROLLO Martino: X – 58

DAPRA’ Simone: 59 – X

N.B. : la “x” indica assenza