Scherma: le sciabolatrici azzurre decime nella prova a squadre in Coppa del Mondo

Termina con un piazzamento lontano dal podio la missione dell’Italia in quel di Heraklion, località della Grecia che ha ospitato questo fine settimana la tappa valida per la Coppa del Mondo 2024-2025 di scherma, specialità sciabola femminile. Le azzurre si sono infatti dovute accontentare della decima posizione, uscendo subito di scena nel primo match in programma, quello contro la Cina, poi vincitrice della gara.

Una prestazione complicata per il quartetto tricolore formato da Michela Battiston, Alessia Di Carlo, Chiara Mormile e Mariella Viale, costrette a cedere il passo alle asiatiche in un assalto terminato con il risultato di 45-35, maturato soprattutto a causa di un inizio eccessivamente contratto, il cui le sciabolatrici avversarie sono riuscite ad esaltarsi.

Dirottate nel tabellone dei piazzamenti, le atlete guidate dal Commissario Tecnico Andrea Aquili si sono ritrovate a battagliare con il Kazakistan, imponendosi all’ultima stoccata per 45-44. Decisamente più agile il vìs-a-vìs contro la Romania, terminato 45-32, oltre che quello contro la Polonia, risolto con uno scarto di ben dieci punti (45-35).

Come anticipato in apertura, le cinesi hanno conquistato il gradino più alto del podio battendo la corazzata Francia con il punteggio di 45-42. Da segnalare inoltre la terza posizione della Corea del Sud. Il prossimo appuntamento con la Coppa del Mondo di sciabola femminile si svolgerà in Egitto, precisamente al Cairo, dal 28 al 30 marzo.