Scherma: le sciabolatrici Battiston e Passaro sfiorano la top8 in Coppa del Mondo

Termina con un piazzamento fuori dalla top 8 la prova individuale femminile valida per la Coppa del Mondo 2024-2025 di scherma, disciplina sciabola, andata in scena quest’oggi in Grecia, precisamente sulla pedana di Heraklion. Le migliori azzurre del lotto sono state nello specifico Michela Battiston ed Eloisa Passaro che, tuttavia, si sono dovute accontentare dell’undicesima e tredicesima casella.

Buono l’inizio delle due atlete: Battiston si è infatti imposta per 15-11 sulla francese Clapier, mentre Passaro si è resa artefice di un assalto palpitante, terminato all’ultima stoccata, contro la cinese Chen. Giunte nel tabellone da 32, le sciabolatrici seguite dal Neo CT Andrea Aquili hanno avuto la meglio rispettivamente sulla rivale della Cina Kaneko (15-14) e sulla sudcoreana Lee (15-13).

Poi, agli ottavi, lo stop. Michela Battiston ha saluto la gara cedendo il passo alla spagnola Navarro (15-13), mentre Passaro non è riuscita a regolare l’ucraina Komaschuck (15-14). Da segnalare poi quanto fatto da Carlotta Fusetti ed Alessia Di Carlo, le quali si sono accomodate al ventiquattresimo e al trentesimo posto. Più indietro il resto delle azzurre: Martina Criscio ha ottenuto infatti la trentottesima piazza, Michela Landi la quarantunesima, Mariella Viale la quarantatreesima, Claudia Rotali la quarantasettesima, Chiara Mormile la cinquantaquattresima.

A trionfare è stata invece la nipponica Misaki Emura che, in finale, ha battuto la bulgara Yoana Ilieva per 15-11. Sul gradino più basso del podio invece spazio alla transalpina Sarah Noutcha e all’ungherese Sugai Katinka Battai. Domani, domenica 9 marzo, si svolgerà la prova a squadre.