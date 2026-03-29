Scherma: le sciabolatrici sfiorano la semifinale in Coppa del Mondo. A Tashkent vincono le russe

Per un soffio. Le azzurre hanno mancato l’appuntamento con la semifinale nella prova a squadre valida per la tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di scherma, specialità sciabola. Si conclude dunque senza acuti l’impegno tricolore in Uzbekistan, ma con la consapevolezza di aver messo tanto fieno in cascina in vista dei prossimi appuntamenti.

Nello specifico la formazione composta da Michela Battiston, Mariella Viale, Manuela Spica e Claudia Rotili agli ottavi ha vinto nettamente la sfida contro la Bulgaria, superandola con il punteggio di 45-33, ritrovandosi poi al cospetto di una delle compagini più agguerrite del lotto, la Russia, in gara come AIN.

Non è mancato il cuore alle nostre ragazze, autrici di un grande match perso di fatto soltanto nelle battute conclusive con il punteggio di 45-40. Dirottate nel circuito dei piazzamenti, le atlete hanno prima arginato la Germania per 45-33 e successivamente perso la sfida contro la Corea del Sud per 45-37.

A vincere è stata, non a caso, l’AIN che, in finale, ha battuto gli Stati Uniti. Terzo posto invece per il Giappone. Il prossimo appuntamento con la competizione itinerante sarà ad Atena dal 17 al 19 aprile.