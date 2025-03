Scherma: Michele Gallo si arrende a Patrice e ottiene il 2° posto al Trofeo Luxardo

L’Italia termina con un piazzamento sul podio la sessantaseiesima edizione del Trofeo Luxardo di Padova, iconica competizione valida per la Coppa del Mondo 2024-2025 di scherma, disciplina sciabola maschile. Michele Gallo ha infatti conquistato la seconda posizione, cedendo il passo in finale al francese Jean Philippe Patrice.

Un ottimo percorso quello dell’azzurro che, nel tabellone da 64, ha inaugurato la sua gara battendo nettamente il tedesco Mortiz Schenkel per 15-5, liquidando successivamente l’usbeco Zuhriddin Kodirov per 15-10. Una volta approdato nel tabellone da 16, il nostro portacolori si è imposto nettamente sul transalpino Remi Garrigue, battendolo per 15-9, esaltandosi poi ai quarti contro il cinese Shen, mandato K.O per 15-13

Poi, in semifinale, Michele si è superato strappando il pass per la finale all’ultima stoccata, arginando il fenomeno sudcoreano Sangkuk Oh per 15-14 dopo una rimonta clamorosa partita da un 4-9. Più difficile l’ultimo atto, con Patrice rimasto più lucido soprattutto durante le prime fasi dell’assalto, tanto da chiudere i conti per 15-10. Bene inoltre Luca Curatoli, fermato ai quarti dall’egiziano Ziad Elsissy per 15-13 al termine di un incontro molto combattuto.

Più indietro gli altri schermidori italiani. Leonardo Dreossi, dopo aver eliminato il connazionale Edoardo Cantini, non è riuscito ad arginare la forza di Oh, passato per 15-6. Dario Cavaliere invece, a seguito del successo nel primo match sull’ungherese Krisztian Rabb, è uscito con Csand Gemesi, altro portabandiera dell’Ungheria abile a vincere per 15-14. Giornata difficile inoltre per Luigi Samele che, con la vittoria sul venezuelano Eliecer Romero si è ritrovato al cospetto del francese Maxime Pianfetti, perdendo per 15-8.

Sconfitta alla prima uscita invece per Daniele Franciosa, il quale niente ha potuto contro il tedesco Matyas Szabo (15-11), per Giacomo Mignuzzi, out contro il canadese Fares Afra per 15-13, e per Edoardo Reale, caduto contro il vincitore Sebastiaen Patrice (15-7) che, successivamente, ha anche eliminato Pietro Torre per 15-13, dopo che l’azzurro aveva sconfitto l’ucraino Bohdan Bohovin per 15-14.