Scherma, Guillaume Bianchi trionfa in Coppa del Mondo a Il Cairo

La prima di Simone Vanni come nuovo CT del fioretto italiano è bagnata dalla vittoria di Guillaume Bianchi. Sicuramente un ottimo esordio per il neo commissario tecnico azzurro, con il doppio podio al femminile e con il successo del romano, che torna sul gradino più alto quasi un anno dopo il successo ad Honk Kong del maggio scorso.

Bianchi ha sconfitto in finale il ceco Alexander Choupenitch con il punteggio di 15-12. In precedenza, invece, l’azzurro aveva dominato la sua semifinale contro l’americano Gerek Meinhardt per 15-3. Sul terzo gradino del podio insieme allo statunitense ci è salito anche il sudcoreano Youn Jeonghyun, battuto 15-5 da Choupenitch.

Sfuma il podio, invece, all’ultima stoccata per Tommaso Marini, battuto per 15-14 da Youn Jeonghyun. Sempre il sudamericano aveva messo fine al cammino di Filippo Macchi negli ottavi di finale con il punteggio di 15-9.

Eliminazione ai sedicesimi per Giulio Lombardi (15-13 contro Itkin), Damiano Di Veroli (15-14 contro Kim). Fuori invece al primo turno Giulio Lombardi (15-6 contro Chastanet), Edoardo Luperi (15-13 contro Dosa), Davide Filippi (15-10 contro Pauty) ed Alessio Foconi, che si è arreso subito al francese Roger per 15-10.