Scherma: le sciabolatrici azzurre in top 5 alla Coppa del Mondo di Lima. Vince la squadra neutrale

Termina al quinto posto la prova a squadre della Nazionale femminile di sciabola, impegnata questo fine settimana sulla pedana di Lima, in Perù, teatro dell’ultima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di scherma. Le nostre ragazze sono infatti uscite di scena ai quarti di finale, cedendo il passo all’iper competitiva Francia, testa di serie numero uno.

In prima battuta Michela Battiston, Mariella Viale, Claudia Rotili e Manuela Spica hanno arginato la Spagna con il punteggio di 45-51, salvo poi subire l’eliminazione da parte della transalpine, abili ad imporsi con il risultato di 45-31.

Dirottate nel tabellone dei piazzamenti, le schermitrici seguiti dal CT Andrea Aquili hanno ottenuto il miglior risultato possibile battendo prima la Germania per 45-39 e poi l’Azerbaijan con il punteggio finale di 45-42, conducendo complessivamente due buoni assalti. La vittoria è andata invece alla squadra neutrale, la quale ha sconfitto per 45-43 le transalpine.

Il calendario di scherma vivrà adesso i due momenti clou. Stiamo parlando dei Campionati Europei di Anthony (16-21 giugno) e, successivamente, ai Mondiali di Hong Kong (22-30 luglio).