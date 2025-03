Scherma, Batini e Favaretto sul podio a Il Cairo. Vince la canadese Harvey

Doppio podio azzurro nella tappa di Coppa del Mondo di fioretto femminile a Il Cairo, ma a salire sul gradino più alto è la canadese Eleanor Harvey, che conquista la sua prima vittoria della carriera nel circuito internazionale. La nordamericana è stata la giustiziera delle italiane, battendo prima in semifinale Martina Favaretto (15-10) e poi soprattutto Martina Batini in finale con il punteggio di 15-12.

Non è arrivata la vittoria, ma resta comunque una buonissima prestazione della squadra azzurra, che ha portato ben quattro rappresentanti tra le prime otto. Batini nei quarti ha infatti vinto il derby azzurro con Aurora Grandis per 15-9, superando poi in semifinale la francese Eva Lacheray (15-12), per poi fermarsi come detto contro Harvey.

Nei quarti di finale Martina Favaretto aveva sconfitto la giapponese Yuka Ueno per 14-10 prima di essere sconfitta da Harvey, chiudendo comunque in terza posizione. La canadese, purtroppo per l’Italia, ha messo fine anche al cammino di Anna Cristino, che ha sfiorato il podio, perdendo nei quarti di finale con Harvey per 11-9.

Incredibile il percorso di Harvey che ha battuto anche altre due azzurre, in quello che per lei è stato praticamente un campionato italiano. Negli ottavi ha battuto Elena Tangherlini per 15-5, mentre in precedenza nei sedicesimi aveva sconfitto Francesca Palumbo per 15-6.

Eliminazione ai sedicesimi per Arianna Errigo, a cui è stata fatale l’ultima stoccata nell’assalto contro la giapponese Sera Azuma per 15-14. Per Alice Volpi la miglior condizione è ancora lontana, con la toscana battuta subito dalla sudcoreana Mo Byeoli per 15-13.