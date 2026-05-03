Scherma: Manuela Spica sfiora il podio al Grand Prix di sciabola, indietro Battiston

Si è fermata ai piedi del podio Manuela Spica sulla pedana in Incheon, località della Corea del Sud che ha ospitato nella giornata odierna il Grand Prix 2026 di scherma, specialità sciabola. L’azzurra è stata infatti eliminata ai quarti di finale, accontentandosi dunque al sesto posto.

Il percorso dell’atleta è cominciato superando la francese Clapier per 15-9 e, successivamente, l’uzbeka Dayibekova per 15-11. Il passaggio tra le migliori otto è poi arrivato arginando la russa Aleksandra Mikhailova per 15-13, preludio dei quarti, in cui la nostra portacolori ha dovuto cedere il passo alla medaglia d’oro a Rio 2015 Egorian, abile a imporsi con il punteggio di 15-11.

Bene inoltre anche Claudia Rotili, nuovamente tra le migliori sedici e anche lei fermata dall’incontenibile Egorian all’ultima stoccata. In top trenta poi anche Mariella Viale, piazzatasi in ventisettesima posizione. La russa, in gara come neutrale, ha poi vinto l’intera gara regolando per 15-7 la statunitense Maria Chamberlain. Al terzo posto si sono invece accomodate la spagnola Araceli Navarro e la bulgara Yoana Ilieva.

Gara non eccezionale poi per Michela Battiston, trentacinquesima, mentre Eloisa Passaro ha raccolto la quarantesima piazza, Chiara Mormile la quarantunesima (pari merito con Carlotta Fusetti), cinquantacinquesima poi Martina Criscio, cinquattottesima Francesca Romana Lentini.