Scandicci-Milano oggi in tv, A1 volley femminile 2025: orario gara-2, programma, streaming

Oggi domenica 30 marzo (ore 20.30) si gioca Scandicci-Milano, gara-2 della semifinale dei playoff scudetto di volley femminile. Le lombarde si sono imposte di fronte al proprio pubblico nella partita che ha aperto la serie al meglio dei cinque incontri e cercheranno il colpaccio in trasferta per portarsi a un successo dalla qualificazione all’atto conclusivo, mentre le toscane vorranno riscattare il ko iniziale e pareggiare prontamente i conti in modo di giocarsela in maniera più convinta.

Si preannuncia un incontro particolarmente avvincente tra la seconda e la terza forza della regular season di Serie A1, sulla carta la sfida dovrebbe essere particolarmente equilibrata ma in gara-1 le meneghine sono state decisamente più convincenti. Ricordiamo che dell’altra parte del tabellone Novara ha firmato la grande impresa, battendo Conegliano che non perdeva da addirittura 50 incontri e che sembrava lanciatissima verso il passaggio del turno.

Milano si affiderà alla bomber Paola Egonu, alla palleggiatrice Alessia Orro, alle schiacciatrici Myriam Sylla e Nika Daalderop, alla centrale Anna Danesi. Scandicci farà leva sull’opposto Ekaterina Antropova, sui martelli Camilla Mingardi e Britt Herbots, sulla centrale Ana Carolina Da Silva, sulla regista Maja Ognjenovic. Entrambe le squadre si sono riposate durante la settimana e anche dopo questa partita ci sarà una settimana intera di preparazione verso gara-3.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Scandicci-Milano, gara-2 della semifinale scudetto di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD; in diretta streaming su Rai Play, VBTV e DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SCANDICCI-MILANO VOLLEY OGGI

Domenica 30 marzo

Ore 20.30 Semifinale playoff scudetto, gara-2: Savino Del Bene Scandicci vs Numia Vero Volley Milano – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA SCANDICCI-MILANO VOLLEY: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; VBTV e DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.