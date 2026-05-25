L’Italia firma il tris a Genova: Polonia battuta in amichevole, Antropova si replica. Ora la Nations League

L’Italia ha sconfitto la Polonia per 3-2 (26-24, 18-25; 25-22; 22-25; 15-11) di fronte al proprio pubblico di Genova, dove ha conquistato la terza vittoria consecutiva in amichevole: dopo le affermazioni contro la Serbia e la Turchia nel capoluogo ligure, le azzurre si sono imposte anche contro le biancorosse e hanno così conquistato il trofeo. Le Campionesse Olimpiche di Parigi 2024 e Campionesse del Mondo in carica si lanciano così con ottimismo verso la Nations League, il prestigioso torneo internazionale itinerante che scatterà il prossimo 3 giugno.

Il CT Julio Velasco ha optato per questo sestetto titolare: Carlotta Cambi in cabina di regia, Merit Adigwe nel ruolo opposto, Ekaterina Antropova e Stella Nervini le schiacciatrici, Linda Manfredini e Dalila Marchesini al centro, Eleonora Fersino il libero. Antropova ha giganteggiato da top scorer (20 punti), brillante anche Nervini (18), in doppia cifra Manfredini (10) e Obossa (10), subentrata ad Adigwe (5) nel corso dell’incontro, da annotare anche i 7 punti di Marchesini. Tra le fila della Polonia le migliori sono state Czyrnianska (25), Lukasik (17) e Obiala (11).

LA CRONACA DI ITALIA-POLONIA

Dopo un avvio equilibrato (9-11), le azzurre commettono alcune sbavature e subiscono un ace di Wenerska per il 10-14 e faticano a rientrare (15-19). Un primo tempo di Manfredini e un diagonale di Antropova permettono di recuperare un break (18-20), poi una staffilata di Ekaterina e un muro di Meli per il pareggio a quota 21. Lukasik cancella il primo set-point procurato da un muro di Manfredini (24-24), poi una stoccata di Adigwe e un muro di Manfredini chiudono i conti.

L’Italia si è trovata costretta a inseguire nella seconda frazione con i colpi di Sieradzka e Obiala (7-11), poi Szczurowska amplia il divario con un mani-out e un diagonale (10-16). Le padrone di casa non riescono ad accorciare le distanze, commettono delle sbavature in fase difensiva e le biancorosse riescono a pareggiare i conti. La nostra Nazionale parte a razzo nel terzo parziale con un perentorio 6-0: primo tempo e muro di Marchesini, stampatona e vincente di Antropova, doppio errore delle avversarie. La nostra Nazionale si è un po’ distratta e si è fatta agganciare sull’8-8, poi è andata sotto addirittura per 10-14 su impulso di Szczurowska e ha dovuto recuperare con i colpi di Marchesini, Obossa e Antropova (18-15). Sul 21-20 sono Nervini e Obossa a operare lo strappo (23-20), chiudono Diop e Obossa.

Sul 12-13 nel quarto set è la Polonia ad avere un buon allungo con Sieradzka (13-16), ma le ragazze di Velasco riescono a ributtarsi in lotta (20-20). Un errore in diagonale di Antropova, un primo tempo sbagliato da Marchesini e un ace di Czyrnianska e un mani-out di Lukasik valgono il 24-20 per la Polonia, che poi riesce a trascinare la contesa al tie-break. Si lotta sul filo del cambiopalla fino al 9-8, poi Scola inventa di seconda, Antropova piazza un diagonale (11-8), Meli si esalta, Obossa attacca e Nervini chiude.