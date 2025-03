Volley femminile, Scandicci e Novara provano a invertire la tendenza nelle semifinali dei playoff

Le semifinali dei playoff di Serie A1 femminile entrano nel vivo con Gara 2, in programma nel week end, che potrebbe già indirizzare le due serie. Conegliano e Milano, dominanti in Gara 1, hanno l’opportunità di avvicinarsi alla finale, mentre Novara e Scandicci cercano riscatto davanti al proprio pubblico.

Domani alle 17:00 il PalaIgor ospita la seconda sfida tra Novara e Conegliano. Le venete, campionesse di tutto, hanno ribadito la loro supremazia in Gara 1 con un netto 3-0, mostrando una pallavolo solida e spettacolare e vincendo la quarta sfida diretta con le piemontesi della stagione. Conegliano aveva infatti già battuto Novara tre volte in stagione, compresa la semifinale di Coppa Italia, e punta a ripetersi per avvicinarsi alla finale.

Novara, però, è chiamata a reagire. L’Igor Gorgonzola ha faticato più del previsto nei quarti di finale contro Chieri e in Gara 1 non è riuscita a trovare contromisure contro lo strapotere delle pantere. Il pensiero fisso alla finale di Cev Cup poi non ha aiutato le piemontesi che la gara di andata l’hanno vinta 3-1 contro l’Alba Blaj. Servirà una prestazione di livello da parte di tutte le sue protagoniste, per provare a fermare una corazzata che ha vinto tutte le 47 partite stagionali fin qui disputate. La squadra di Bernardi dovrà migliorare in attacco e limitare gli errori per tentare di riequilibrare la serie.

Domenica alle 20:30, la Savino del Bene Scandicci ospita la Numia Milano per cercare di ribaltare la serie dopo il pesante 0-3 subito in Gara 1. Le toscane, terze in regular season, avevano sempre giocato alla pari con Milano in stagione, con tre sfide su tre terminate al tie-break, perima della netta affermazione delle lombarde di domenica scorsa. A trascinare la squadra lombarda sono state in particolare Egonu e Sylla.

Scandicci dovrà ritrovare il proprio gioco e fare affidamento sulla qualità di Antropova e Herbots, chiamate a una prestazione maiuscola per contrastare l’organizzazione di gioco di Milano, orchestrata magistralmente da Orro. Anche Ognjenovic sarà un fattore determinante nel confronto tra le alzatrici. Milano, dal canto suo, vuole confermare quanto di buono fatto in Gara 1 e provare a chiudere la serie il più velocemente possibile, evitando ulteriori insidie.