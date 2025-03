Scandicci-Budowlani Lodz oggi in tv, Champions League volley femminile 2025: orario, programma, streaming

La Savino del Bene Scandicci è a due set dalla sua prima final four di Champions League. Dopo il 3-0 dell’andata in terra polacca le toscane cercheranno di completare l’opera contro il Budowlani Lodz che si giocherà le ultime carte a disposizione in un quarto di finale che vede le toscane favorite ma che nasconde qualche insidia per la formazione di Gaspari.

La Savino del Bene, dopo le due sconfitte di fine regular season contro Milano e Novara, ha piazzato due successi molto importanti: quello netto e convincente della gara di andata a Lodz e quello un po’ più sofferto almeno nel punteggio tra le mura amiche contro Busto Arsizio in gara1 tra le mura amiche dei quarti di finale dei playoff scudetto. Come sempre, in Europa, Gaspari avrà qualche problema in meno per la gestione delle sue giocatrici visto che non c’è l’obbligo delle italiane in campo ma le precarie condizioni di Herbots mettono qualche punto interrogativo sulla performance delle toscane che si dovranno affidare in banda a Bajema e a Ruddins e magari confermare Mingardi.

Il Budowlani Lodz arriva da una stagione quasi fallimentare, quella passata: quarta in campionato, fuori ai gironi in Champions e fuori ai quarti nella Coppa nazionale ma quest’anno appare piuttosto competitiva. Le polacche occupano la terza posizione in classifica a 4 punti dalla coppia di testa composta da Resovia ed LKS Lodz ed hanno perso due delle ultime cinque sfide in campionato. In Champions la squadra allenata da Masiej Biernat ha chiuso al secondo posto con 10 punti il girone che si era aperto con la netta sconfitta sul campo del Fenerbahce, poi il successo 3-2 in casa con Nantes, la vittoria 3-0 con Budapest, il successo 3-1 a Nantes, la sconfitta 1-3 in casa con il Fenerbahce e il successo risicato 3-2 a Budapest. Negli ottavi di finale le polacche hanno eliminato le serbe del Tent Obrenovac vincendo 3-0 in trasferta e 3-1 fra le mura amiche.

Il fischio d’inizio è in programma al Palazzo Wanny di Firenze alle 18.00 di mercoledì 12 marzo. La diretta TV sarà disponibile su Sky Sport Arena 204 e su DAZN. OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra Scandicci e Budowlani Lodz

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY FEMMINILE 2024-2025

Palazzo Wanny di Firenze – Quarti di finale

Mercoledì 12 marzo

Ore 18.00 Savino del Bene Scandicci-Budowlani Lodz – Diretta su Sky Sport Arena (204) e diretta streaming su DAZN

PROGRAMMA CHAMPIONS LEAGUE 2024-2025 : COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena (204) 18.00

Diretta streaming: Eurovolley Tv (eurovolley.tv), DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport.