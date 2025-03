Volley femminile, Milano non lascia scampo a Vallefoglia e si porta sull’1-0 nell’ultimo quarto di finale dei playoff

Tutto facile, o quasi, per la Numia Milano che si porta sull’1-0 nella sfida di gara1 dei quarti di finale dei playoff battendo 3-0 un Vallefoglia competitivo solo nel primo set. Milano si conferma in ottima condizione e non si distrae, nonostante il pensiero sia rivolto alla doppia sfida di Champions contro l’Eczacibasi. La squadra di Lavarini gioca una buona partita, concreta ed efficace in tutti i fondamentali e non lascia scampo a una Megabox Ondulati del Savio che solo nel primo parziale è riuscita a mettere in difficoltà la squadra di casa.

Nel primo set Milano prova la fuga sul 15-10, ma Vallefoglia non ci sta e riesce a riportarsi sotto sul 18-17 con l’errore al servizio di Egonu e l’attacco vincente di Lee. Le padrone di casa riprovano la fuga con il 21-18 siglato dal muro di Kurtagic, ma l’ex Weitzel riporta ancora sotto le marchigiane sul 22-21. Ci pensano prima Egonu e poi Daalderop a regalare i punti dell’1-0 per Milano (25-22).

La chiusura del primo set condiziona l’avvio del secondo, che vede Milano volare in un baleno sul 9-2. Vallefoglia prova a reagire e riesce a rientrare in partita in qualche modo. Le marchigiane ritrovano il cambio palla, ma non riescono a rimontare: 14-9 e 18-14. Nel finale Egonu decide che è il momento di chiudere, piazza quattro attacchi consecutivi, ma a chiudere il parziale è Sylla con il colpo vincente del 25-16.

La Numia non si ferma e in avvio di terzo set mette da subito in difficoltà un Vallefoglia che non riesce a trovare le contromisure. Le lombarde si portano sull’11-6 con il doppio muro di Kurtagic. Vallefoglia prova a reagire, ma non c’è granché da fare. Milano tiene bene in fase cambio palla e si porta sul 20-14. Non c’è più partita, con Milano che allunga ulteriormente e vince 25-16.

Per la Numia, 17 punti di Egonu, 14 di Sylla e 11 di Kurtagic, mentre per Vallefoglia si registrano i 10 punti di Bici e gli 8 di Weitzel.