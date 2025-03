Volley, Scandicci espugna Lodz e avvicina la semifinale di Champions League. Antropova top scorer

Scandicci ha sconfitto il Budowlani Lodz per 3-0 (25-22; 25-22; 25-21) nell’andata dei quarti di finale della Champions League di volley femminile. Le toscane, reduci dalla dolorosa battuta d’arresto rimediata contro Novara e costata il secondo posto in classifica in Serie A1, hanno prontamente rialzato la testa in Polonia, imponendosi in maniera nitida contro un avversario decisamente rognoso e sempre da prendere con le pinze.

Le ragazze di coach Marco Gaspari hanno compiuto un passo importante verso la qualificazione alla semifinale, da disputare contro la vincente del derby di Istanbul tra VakifBank e Fenerbahce (Melissa Vargas e compagne hanno travolto il sestetto di Giovanni Guidetti per 3-0 a domicilio). Sarà decisiva la sfida di ritorno in programma settimana prossima (mercoledì 12 marzo, ore 18.00) al PalaWanny di Firenze, dove la Savino Del Bene partirà con i favori del pronostico per raggiungere la Final Four.

Le rosablù sono state decisamente più incisive nei momenti caldi e hanno saputo risalire la china nei frangenti in cui le padrone di casa sembravano poter mettere il sestetto italiano alle corde: Scandicci ha recuperato un break sul 15-17 del primo set e poi ha preso il largo nel finale, mentre nel secondo parziale si è resa protagonista di una magistrale rimonta da 7-13. Sul 2-0 le toscane hanno allungato in avvio della terza frazione (9-5) e poi nel cuore del set (14-11), ma il Lodz non ha mollato (16-16). Le ospiti hanno dovuto piazzare un’altra spallata (19-16) per involarsi verso il settimo successo consecutivo nella massima competizione europea.

L’opposto Ekaterina Antropova ha messo a segno 17 punti con il 41% in attacco (3 ace), prestazione superlativa da parte della centrale Ana Carolina Da Silva (14 punti, 9 muri!) affiancata in reparto da Linda Nwakalor (9 punti, 3 muri), la regista Maja Ognjenovic (2 punti) ha ben sfruttato le schiacciatrici Britt Herbots (6 punti, 44% in fase offensiva) e Kara Bajema (8, 57%). Al Lodz non sono bastate Paulina Damaske (21 punti) e l’italiana Terry Enweonwu (13).