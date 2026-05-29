Volley femminile, le convocate dell’Italia per il debutto in Nations League: Antropova di banda, definita la capitana

Julio Velasco, CT della Nazionale Italiana di volley femminile, ha diramato le convocazioni per la prima tappa della Nations League, che vedrà le azzurre impegnate a Brasilia dal 3 al 7 giugno. Le Campionesse Olimpiche di Parigi 2024 e Campionesse del Mondo in carica incroceranno la Bulgaria, i Paesi Bassi, la Turchia e il Brasile, entrando nel vivo della stagione dopo aver avuto la meglio nelle cinque amichevoli disputati nelle ultime settimane.

L’Italia si presenterà in terra sudamericana per iniziare la difesa del titolo e ha una striscia aperta di 36 vittorie consecutive in incontri ufficiali, iniziata nella seconda settimana della fase preliminare della Nations League 2024. Il Guru ha selezionato quattordici elementi, tra cui spiccano la schiacciatrice Ekaterina Antropova (pronta per giocare da titolare nel nuovo ruolo) e il libero Eleonora Fersino (punto di riferimento nel ruolo dopo il ritiro di Monica De Gennaro).

La palleggiatrice di riferimento sarà Carlotta Cambi, che è stata nominata capitana (la riserva sarà Francesca Scola), Stella Nervini dovrebbe essere il martello di spalla ad Antropova (convocate anche Loveth Omoruyi e Gaia Giovannini), tra le opposte figurano Merit Adigwe e Binto Diop, mentre tra le centrali sono state selezionate Denise Meli, Yasmina Akrari, Linda Nwakalor, Linda Manfredini. Al riposto le big come la bomber Paola Egonu, la regista Alessia Orro, le centrali Anna Danesi e Sarah Fahr, la schiacciatrice Myriam Sylla.

CONVOCATE ITALIA NATIONS LEAGUE VOLLEY 2026

Palleggiatrici: Carlotta Cambi (C), Francesca Scola.



Opposti: Merit Adigwe, Binto Diop.

Schiacciatrici: Stella Nervini, Loveth Omoruyi, Gaia Giovannini, Ekaterina Antropova.



Centrali: Denise Meli, Yasmina Akrari, Linda Nwakalor, Linda Manfredini.

Liberi: Ilaria Spirito, Eleonora Fersino.