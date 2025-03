Volley femminile, Conegliano e Scandicci dominano gara-1: Haak e Antropova sugli scudi

Conegliano e Scandicci hanno vinto la gara-1 dei quarti di finale dei playoff scudetto di volley femminile. La corazzata veneta ha sconfitto Bergamo con un secco 3-0 (25-18; 25-11; 25-16) di fronte al proprio pubblico e ha prolungato la propria imbattibilità, muovendo un primo passo verso la qualificazione alle semifinali: le Campionesse d’Italia cercheranno di chiudere i conti già settimana prossima nella tana delle orobiche, in caso contrario si disputerà la bella di spareggio.

La formazione toscana si è invece fatta sorprendere da Busto Arsizio nel secondo set, ma per il resto ha giganteggiato contro le lombarde tra le mura amiche del PalaWanny di Firenze e si è imposta per 3-1 (25-14; 23-25; 25-14; 25-17). Anche la Savino Del Bene avrà l’occasione di completare l’opera il prossimo weekend, nel mentre inseguirà la qualificazione alle semifinali della Champions League dopo aver già regolato il Budowlani Lodz nel confronto d’andata.

A trascinare Conegliano sono state la bomber Isabelle Haak (18 punti, 6 muri) e la centrale Marina Lubian (11 punti), affiancata in reparto da Cristina Chirichella (6 punti). Gabi (5), Khalia Lanier (6) e Zhu Ting (7) si sono alternate di banda contro il sestetto guidato da Michaela Mlejnkova (7), Alessia Bolzonetti (10) e Monique Strubbe (7).

Tra le fila di Scandicci, invece, prestazione sopra le righe da parte dell’opposto Ekaterina Antropova (27 punti), 14 punti per la centrale Ana Carolina Da Silva spalleggiata da Linda Nwakalor (9, 4 muri), 11 punti per la schiacciatrice Camilla Mingardi. Silke van Avermaet e Benedetta Maria Sartori sono state le migliori per le Farfalle (10 punti a testa).