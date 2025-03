Salto con gli sci: Domen Prevc svetta sul trampolino di volo di Vikersund, Insam passa

Aria strana, quella di Vikersund, e con un numero ben preciso a rimarcare tutto il possibile e l’immaginabile: 236. I metri con cui, nella mattina, nei salti di allenamento Nika Prevc stabilisce due volte il record del mondo di volo al femminile. E i metri con cui Domen Prevc vince la qualificazione maschile: un affare di famiglia che gira sulle stesse tre cifre, quasi incredibile a dirsi, ma reale in virtù di quanto si vede in terra norvegese.

Sui trampolini di volo le cose sono diverse rispetto a quelli normali, ed ecco che escono valori anche un po’ diversi rispetto alla tradizione della stagione. Per esempio, a parte i 216.9 punti totali di Prevc, secondo Stefan Kraft, che non può certo considerare questo come un anno tra i suoi migliori, a 203.6 con 226 metri (che per molti è qualcosa di grande, ma per lui è qualcosa di normale). L’austriaco sopravanza Timi Zajc (230 metri) di nove decimi di punto, ma tant’è: Slovenia al primo e terzo posto.

Tra il quarto e il nono è folta la rappresentanza di Germania, con Andreas Wellinger, Karl Geiger, Philipp Raimund e Pius Paschke rispettivamente quarto, quinto, ottavo e nono a 196.8, 196.6, 189.1 e 186.2. Raimund a parte, che stampa un salto da 218 metri, per gli altri tre si va attorno ai 225, in maniera quasi incredibilmente costante. Sesto l’austriaco Jan Hoerl a 193.2 e settimo Ryoyu Kobayashi (il Concorde giapponese qualcosa in fatto di volo ne sa) a 191. Completa la top ten l’austriaco Manuel Fettner a 184.5.

Mentre la Norvegia resta fortemente depotenziata dallo scandalo tute, in casa Italia Alex Insam è anche fortunato a saltare con il numero 27, cioè prima della crescita del vento alle spalle (dal 42 di Zografski in poi): per lui 24° posto con 208 metri e 168.1 punti, una performance che se ripetuta domani può tranquillamente valergli l’accesso a una seconda serie che meriterebbe.