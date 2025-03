Salto con gli sci: Kobayashi vola sopra Oslo, altri tre norvegesi sospesi

Doppio binario, quello sul quale si muove la Coppa del Mondo di salto con gli sci in questo momento. Da una parte c’è la competizione, dall’altro il gigantesco scandalo Norvegia. Ma andiamo con ordine, partendo dal fatto agonistico che per la terza volta consecutiva vede vincere Ryoyu Kobayashi, che nel suo grande momento conquista anche la tappa inaugurale del Raw Air Tournament a Oslo. Successo non roboante, quello del Concorde giapponese, ma comunque ampio, con 264.1 punti complessivi e il miglior salto nella prima serie (129.5 metri con 132.6) che gli serve come assicurazione sul successo.

Secondo l’austriaco Jan Hoerl, che finisce a quota 253.3 e, comunque, ha il merito di rientrare dalla quinta posizione della prima serie (tenendo ancora aperta una piccola porta in Coppa del Mondo), mentre è terzo il tedesco Karl Geiger a quota 252.4, a precedere per quattro decimi di punto lo sloveno Anze Lanisek (anche lui bravo sia a risalire dall’ottavo posto che a stampare un gran 132.5 di punteggio nella seconda serie).

Quinta posizione a 250.3 per il tedesco Philipp Raimund, stesso punteggio dello sloveno Domen Prevc (che, ad ogni modo, in famiglia ha eccome di che festeggiare). Settimo il tedesco Andreas Wellinger a 249.9 (con decisa discesa dal secondo posto, anche se non si può realmente parlare di salto bucato), poi ci sono quattro austriaci di fila con Manuel Fettner (il migliore della seconda serie, 130 metri e 132.8 punti) a 249.2, Daniel Tschofenig a 247.1, Stefan Kraft a 238.9 e Stephan Embacher a 235.1 dall’ottavo all’undicesimo posto. Alex Insam, unico italiano al via, chiude 30° (su 31) a quota 211.3.

Esaurita la parte agonistica, veniamo a quella meno gradevole, che riguarda la Norvegia. Non è un caso che solo Fredrik Villumstad sia arrivato alla seconda serie (27°): prima della gara di Oslo, infatti, ci sono state altre tre sospensioni in seguito al caso della frode relativa alle tute. Queste riguardano Robin Pedersen, Kristoffer Eriksen Sundal e Robert Johansson, che erano stati in gara anche ai Mondiali di Trondheim. Per loro stop con effetto immediato in tutti gli eventi FIS e quelli organizzati da qualsivoglia associazione sciistica nazionale. In particolare, è emerso che le tute dei team di combinata nordica e salto femminile non sono risultate irregolari, ma sono sorti sospetti addizionali sulle tute della squadra maschile, il che ha portato alla sospensione dei tre succitati.