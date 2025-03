Salto con gli sci: Nika Prevc Show a Oslo, la Coppa del Mondo femminile è sua!

Ancora un vero e proprio Nika Prevc Show a Oslo. Al limite dell’imbarazzante la superiorità della slovena, che vince anche la prima gara del Raw Air Tournament con un 254.1 che fa capire tutto della sua forza. I suoi due salti da 131 e 130 metri restano irraggiungibili per chiunque, il totale punti è di 254.1, quasi 30 in più di tutte le altre. C’è davvero pochissimo da dire, se non che si è trattato di una gara nella quale la qualificazione è stata a un certo punto annullata per le complicazioni del meteo e tutte le atlete sono state mandate alla prima seria.

Ma non c’è solo questo: con la vittoria odierna, per la prima volta nella sua carriera, e nella sua giovane vita, è sua la Coppa del Mondo assoluta. In sostanza, è la dinastia Prevc che continua: Domen quest’anno ha vinto due titoli mondiali a Trondheim, Peter Prevc ha vinto una Coppa del Mondo assoluta 9 anni fa e un oro olimpico a squadre miste a Pechino 2022, Cene è il meno noto, ma comunque un argento a cinque cerchi a squadre se l’è portato a casa. Quanto a Nika, il punto è molto semplice: a parte il regalo anticipato di compleanno (diventerà ventenne sabato 15), ha semplicemente dominato la stagione. Questa è la settima vittoria consecutiva in Coppa del Mondo, tredicesima in senso assoluto su 21 gare disputate. Quasi superfluo ricordare altro.

Nel mezzo della tempesta che si sta abbattendo su tutta la Norvegia di salto e combinata nordica, Anna Odine Stroem riesce a prendersi il secondo posto a quota 226.2 davanti alla connazionale Eirin Maria Kvandal, che con 216.9 riesce a stare davanti di un solo decimo di punto rispetto a Jacqueline Seifriedsberger, che manca la rimonta nella seconda serie pur col miglior salto delle umane (127 metri e 118.5 punti). Quinta la giapponese Sara Takanashi a quota 207.

Per quel che riguarda il resto della top ten, sesta la canadese Alexandria Loutitt con 203.4, settima l’austriaca Lisa Eder a 198, ottava la tedesca Selina Freitag a 196.2, nona l’altra canadese Abigail Strate a 194.7 e decima la giapponese Yuki Ito a 186.7. Per quel che riguarda le italiane, 17° posto a quota 164.5 per Lara Malsiner e 23° a quota 143 per Annika Sieff.