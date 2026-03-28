Salto con gli sci: Nika Prevc vola su Planica. Sul podio Kvandal e Maruyama

Nika Prevc vince con pieno merito, e con tantissimo margine, la gara dal trampolino di volo di Planica che chiude la stagione di salto con gli sci femminile 2025-2026. Non c’è semplicemente gara tra lei e le altre: il divario di punti è enorme dati i suoi 405.3 distribuiti tra i due salti. Basti rimarcare le misure: 228.5 metri con il primo, 221 con il secondo.

Nei fatti, c’è soltanto una in grado di tenerle parzialmente testa, vale a dire la norvegese Eirin Maria Kvandal, che per misura salta leggermente più lontano di Prevc nel secondo salto (223.5 contro 221), ma la differenza nei fatti la fa il primo salto a quota 207.5 metri, che fa buona parte del 388.1 finale. A sua volta Kvandal ha un enorme vantaggio sulla terza, la giapponese Nozomi Maruyama, che chiude a 361.7 beffando per mezzo punto l’altra norvegese Anna Odine Stroem. Togliendo Kvandal, sostanza, si replica quello che è il podio definitivo della Coppa del Mondo.

Per la Norvegia, comunque, una giornata da ricordare, visto anche il quinto posto di Heidi Dyhre Traaserud a quota 337.4. Sesta la giapponese Yuki Ito a 326, poi c’è la canadese Abigail Strate a 313.6 a precedere per sette decimi di punto la tedesca Agnes Reisch. L’altra faccia odierna della Slovenia, cioè Nika Vodan, è nona a 306.6. Decima l’altra tedesca Selina Freitag a 302.1.

Le ultime tre posizioni della gara odierna, che come quella maschile ha avuto qualche problema di disturbo del vento, sono occupate dalla giapponese Sara Takanashi (282.5), dall’austriaca Julia Muehlbacher (272.1) e dalla tedesca Katharina Schmid (261.2).