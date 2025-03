Salto con gli sci, a Vikersund le donne raddoppiano il brivido del volo

La penultima tappa della Coppa del Mondo femminile 2024-25 di salto con gli sci coincide con le uniche gare di volo della stagione. Il palcoscenico dell’appuntamento sarà il trampolino di Vikersund, in Norvegia, dove assisteremo a ben 2 appuntamenti.

Questo impianto fu teatro della prima competizione di sempre, disputata nel marzo 2023. Fu però un autentico test agonistico, aperto a sole 15 atlete e non inserito nel massimo circuito. Nel 2024, invece, si è disputata una prova a tutti gli effetti valida per la Sfera di cristallo.

La partecipazione continuerà a essere limitata. Alle gare di Vikersund saranno ammesse solamente le prime 25 della classifica generale di Coppa del Mondo. Inoltre, alla seconda serie, prenderanno parte solo le migliori 15 della prima.

SALTO FEMMINILE – COPPA DEL MONDO

TAPPA N°14

Borgo: Vikersund (Norvegia)

Struttura: Vikersundbakken (HS240)

Competizioni ospitate: 2 (1 non di Coppa del Mondo)

LE TOP-10 DEI PRECEDENTI

GARA FIS 19/03/2023

1. KLINEC Ema (SLO)

2. OPSETH Silje (NOR)

3. ITO Yuki (JPN)

4. SCHMID {Née ALTHAUS} Katharina (GER)

5. LOUTITT Alexandria (CAN)

6. LUNDBY Maren (NOR)

7. VODAN {Née KRIZNAR} Nika (SLO)

8. STRATE Abigail (CAN)

9. PINKELNIG Eva (AUT)

10. FREITAG Selina (GER)

COPPA DEL MONDO 17/03/2024

1. KVANDAL Eirin Maria (NOR)

2. OPSETH Silje (NOR)

3. KLINEC Ema (SLO)

4. SCHMID {Née ALTHAUS} Katharina (GER)

5. ITO Yuki (JPN)

6. TAKANASHI Sara (JPN)

7. SEIFRIEDSBERGER Jacqueline (AUT)

8. LOUTITT Alexandria (CAN)

9. PINKELNIG Eva (AUT)

10. VODAN {Née KRIZNAR} Nika (SLO)

Nessuna italiana ha ancora preso parte a competizioni di volo con gli sci in campo femminile.