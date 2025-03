Orari prove libere GP Australia 2025 F1: dove vederle in tv e streaming

Domani, venerdì 14 marzo, prende il via il fine-settimana del GP d’Australia, prima tappa del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito cittadino dell’Albert Park di Melbourne, assisteremo a un day-1 particolarmente intenso nel quale le squadre e i piloti dovranno trovare nel più breve tempo possibile la quadra sugli assetti. Due le sessioni di prove libere previste: dalle 02.30 italiane la FP1 e dalle 06.00 la FP2.

La Ferrari si presenta con tante incognite: vettura profondamente rivista rispetto all’anno scorso e coppia di piloti cambiata. La SF-25, infatti, è stata progettata secondo una filosofia costruttiva differente, specialmente in termini di meccanica. Per questo i tecnici ferraristi sperano di mettere a punto al meglio la macchina, sperando nella giusta correlazione con il simulatore.

Da capire poi quale sarà l’inserimento del nuovo arrivato Lewis Hamilton, al fianco di Charles Leclerc. Potenzialmente, si parla della coppia più forte della griglia, ma bisognerà verificare se e quanto tempo servirà al “Re Nero” per entrare in feeling con la monoposto. In questo primo giorno australiano qualche indicazione arriverà.

La prima giornata di prove libere del GP d’Australia, primo appuntamento del Mondiale 2025 di F1, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (201) solo per la FP2; Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213) per l’intero programma; in streaming su SkyGo e su NOW. Non è prevista la trasmissione in chiaro su TV8 del venerdì a Melbourne. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale di questo day-1.

GP AUSTRALIA 2025 F1

Venerdì 14 marzo (orari italiani)

Ore 02.30 Prove libere 1 a Melbourne (Australia) – Diretta tv su Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213)

Ore 06.00 Prove libere 2 a Melbourne (Australia) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213)

PROGRAMMA GP AUSTRALIA F1 2025: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201) solo per le prove libere 2; Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213) per l’intero programma di venerdì 14 marzo.

Diretta streaming: SkyGo e NOW; non è prevista alcuna copertura in chiaro delle prove libere di domani su TV8.it, neanche in differita.

Diretta testuale: OA Sport

PROGRAMMA TV8

Venerdì 14 marzo

Non è prevista la copertura in chiaro delle prove libere di domani