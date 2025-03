Kimi Antonelli alla vigilia del debutto in F1: “È un sogno che si avvera. Voglio vincere, ma sono realista”

In attesa di scendere in pista per il suo primo weekend ufficiale da pilota di Formula Uno, Kimi Antonelli è stato uno dei protagonisti della conferenza stampa piloti del giovedì a Melbourne in vista del Gran Premio d’Australia 2025, tappa inaugurale della nuova stagione. Il diciottenne di Casalecchio di Reno si appresta dunque a cominciare il suo percorso nel Mondiale con Mercedes al fianco di George Russell, prendendo il posto del sette volte iridato Lewis Hamilton.

“È incredibile, un sogno che si avvera. Ho aspettato questo momento per tutta la vita e l’inverno è sembrato lunghissimo. Fare il mio primo Gran Premio in un posto così speciale è emozionante, non vedo l’ora di scendere in pista. Non so esattamente cosa aspettarmi, essendo la mia prima gara. Voglio solo avere un weekend pulito, trovare un buon ritmo e costruire da lì. Il fatto di conoscere già la pista grazie alla Formula 2 mi aiuta: so dove sorpassare e difendermi, il che è un vantaggio“, dichiara Antonelli ai media.

“Per me questa stagione sarà tutta una lezione. Ci sono tanti nuovi scenari da affrontare e il mio obiettivo sarà massimizzare ogni risultato e imparare il più possibile da ogni weekend. Come pilota, naturalmente voglio essere veloce e vincere, ma sono anche realista: il livello in Formula 1 è altissimo, ed è proprio questo a rendere lo sport così affascinante“, aggiunge il bolognese classe 2006.

Sull’emozione di condividere la griglia con i top driver di F1: “È surreale pensare di correre contro piloti come Lewis, Carlos e tutti gli altri. Sono cresciuto guardandoli in tv e ora condividerò la pista con loro. Ho già avuto modo di lavorare con Lewis alla fine della scorsa stagione, è sempre stato molto gentile e mi ha dato qualche consiglio. È un grande campione, ma soprattutto una grande persona, e gli sono davvero grato per questo“.