Dove vedere Musetti-Djokovic oggi in tv, ATP Miami 2025: orario, partite precedenti, streaming

Ostacolo di gran prestigio sul cammino di Lorenzo Musetti nel main draw dei Miami Open 2025 di tennis: oggi, martedì 25 marzo: l’azzurro, accreditato della testa di serie numero 15, sarà opposto al serbo Novak Djokovic, numero 4 del seeding.

LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-DJOKOVIC (3° MATCH DALLE 17.00)

Il programma sullo Stadium si aprirà alle ore 17.00 italiane, e nel terzo incontro di giornata (col secondo che inizierà non prima delle ore 19.00) toccherà a Lorenzo Musetti ed al serbo Novak Djokoic: negli 8 precedenti il bilancio è di 7-1 in favore del balcanico.

La sfida tra Lorenzo Musetti ed il serbo Novak Djokovic, del torneo ATP Masters 1000 di Miami, verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno o Sky Sport Tennis, mentre la diretta streaming verrà assicurata da Sky Go, NOW e Tennis TV. OA Sport vi proporrà la diretta live testuale dell’incontro.

CALENDARIO MIAMI OPEN 2025

Martedì 25 marzo – Stadium

Dalle ore 17.00 italiane

Gael Monfils (Francia) – Sebastian Korda (Stati Uniti, 24)

Non prima delle ore 19.00 italiane

Jasmine Paolini (Italia, 6) – Magda Linette (Polonia)

A seguire

Lorenzo Musetti (Italia, 15) – Novak Djokovic (Serbia, 4) – Diretta tv su Sky Sport Uno o Sky Sport Tennis

PROGRAMMA MIAMI OPEN 2025: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno o Sky Sport Tennis.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.