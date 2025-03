JASMINE È TORNATA! Paolini ottiene una grande vittoria contro l’ex n.1 Osaka e approda ai quarti a Miami!

Il tennis italiano ritrova la vera Jasmine Paolini! Dopo un inizio di 2025 complicato, la toscana si rilancia nel WTA 1000 di Miami, qualificandosi per i quarti di finale grazie alla vittoria in rimonta su Naomi Osaka con il punteggio di 3-6 6-4 6-4 dopo due ore e quindici minuti di gioco. Un successo importante al termine di una prestazione decisamente incoraggiante della numero sette del mondo, contro una delle migliori versioni di Osaka degli ultimi mesi. Adesso Paolini attende la vincente del match tra l’americana Coco Gauff, testa di serie numero tre, e la polacca Magda Linette.

Paolini fa suo il match nonostante le quindici palle break concesse (dodici sono state annullate) e avendo vinto anche meno punti rispetto all’avversaria (101 contro 97). Osaka ha concluso anche con sette ace contro il solo dell’azzurra, mentre i vincenti sono praticamente stati uguali (29 a 28 per l’ex numero uno del mondo). La giapponese ha commesso qualche errore non forzato in più dell’azzurra (41 contro 39).

Già dal primo game si capisce che sarà battaglia. Paolini tiene un interminabile turno di servizio, annullando ben cinque palle break. Nel game successivo è Osaka a salvarne una con un’ottima prima. Nel quinto gioco Paolini si trova sotto per 0-40 e questa volta non riesce a salvarsi, visto che arriva il suo errore di rovescio sulla seconda palla break. La reazione dell’azzurra, però, non si fa attendere, visto che trova l’immediato controbreak con un lob veramente fantastico. Purtroppo Jasmine fatica tantissimo al servizio e lo perde nuovamente nel settimo gioco e poi ancora nel nono, con Osaka che così va a prendersi il primo set sul 6-3.

Nonostante il set perso, Paolini comincia molto bene la seconda frazione e si procura due palle break, andando a chiudere sulla seconda lo schiaffo al volo. Il quarto game è fondamentale, perché Paolini annulla due palle del controbreak prima con una perfetta smorzata e poi con un gran dritto. La numero sette del mondo non concede più occasioni alla giapponese e conquista il secondo set per 6-4.

Il livello del match cresce con il passare dei minuti ed insieme anche la tensione di una partita molto importante per il momento di entrambe le giocatrici. Paolini annulla una palla break nel secondo game grazie anche ad un brutto errore di rovescio della nipponica. Nel quinto gioco arriva il break dell’azzurra, con Osaka che viene ancora tradita dal rovescio. Il game successivo vede Paolini affrontare due palle del controbreak, ma nuovamente Osaka sbaglia dopo una serie di scambi tiratissimi. L’azzurra tiene un fondamentale turno di servizio e si invola poi a chiudere il set sul 6-4, centrando quella che è sicuramente la sua miglior vittoria del 2025.