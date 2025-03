LIVE Musetti-Djokovic, ATP Miami 2025 in DIRETTA: scintille contro l’ex n.1 del mondo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’incontro di ottavi di finale del Masters 1000 di Miami 2025 tra Lorenzo Musetti e Novak Djokovic, ci si giocano i quarti di finale!

L’affaticamento al soleo per l’azzurro sembra ormai un lontano e cattivo ricordo, un vero peccato che sia dovuto restare ai box per tutto il mese di febbraio. In questa accoppiata di tornei Mille Musetti ha ritrovato un bel po’ di fiducia, con il terzo turno con match point contro Fils a Indian Wells e quantomeno gli ottavi a Miami. Punti e consapevolezza in vista della stagione preferita del carrarino, quella su terra battuta.

Djokovic ha vinto due partite di fila in un Mille, di questi tempi è quasi un evento. In entrambe le occasioni ha comodamente vinto il primo, salvo poi portarsi Rinky Hijikata e Camilo Ugo Carabelli al tie-break del 2° set, facendo sua la contesa proprio al gioco decisivo. Musetti si è invece salvato un passo dal baratro contro Quantin Halys all’esordio, match vinto 3-6, 7-6, 7-5. Ieri poi ha saputo girare una partita molto complicata contro Felix Auger-Aliassime per 4-6, 6-2, 6-3!

I precedenti dicono che Musetti ha avuto chance solo sulla terra battuta. La vittoria agli ottavi di Montecarlo nel 2023 resta l’unica dell’azzurro sull’ex n.1 del mondo. Tutti gli altri confronti diretti sono stati appannaggio del serbo, che guida per 7-1 il conto. Oggi, tuttavia, la partita potrebbe anche presentare diverse insidie per il 24 volte campione Slam di Belgrado.

Non resta che augurarvi unbuon proseguimento con la DIRETTA LIVE dell’incontro di ottavi di finale del Masters 1000 di miami tra Lorenzo Musetti e Novak Djokovic, che prenderà il via come 3° match dalle 16:00. Vi aspettiamo!