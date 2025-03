Lorenzo Musetti guadagna virtualmente una posizione nel ranking ATP. Dove può arrivare a Miami

Lorenzo Musetti affronterà il serbo Novak Djokovic negli ottavi di finale dei Miami Open 2025 di tennis: l’azzurro ha già eguagliato il risultato raggiunto lo scorso anno e per questo è ritornato a quota 2650 punti nel ranking ATP. Il tennista italiano, però, ha scavalcato il bulgaro Grigor Dimitrov, che deve difendere la finale raggiunta nel 2024.

Per questo motivo l’azzurro è salito dal 16° al 15° posto virtuale e, se confermerà la posizione a fine torneo andrà ad eguagliare il best ranking: Musetti, però, proseguendo nel proprio cammino in Florida potrebbe anche andare a migliorare tale classifica.

L’approdo ai quarti varrebbe quota 2750, che lo lascerebbe sempre al 15° posto, mentre con l’ingresso in semifinale salirebbe a 2950, in 14ma piazza. Il passaggio in finale varrebbe quota 3200 e la 13ma posizione, infine la vittoria del torneo porterebbe Musetti a quota 3550, all’ottavo posto.

RANKING ATP LORENZO MUSETTI

Ranking lunedì 17 marzo: 2650 punti, 16° posto.

Ranking dopo il passaggio agli ottavi: 2650 punti, 15° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio ai quarti: 2750 punti, 15° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in semifinale: 2950 punti, 14° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in finale: 3200 punti, 13° posto virtuale.

Ranking in caso di vittoria in finale: 3550 punti, 8° posto virtuale.