Chi affronterà Jasmine Paolini ai quarti a Miami: arrivano i mostri sacri del tabellone!

La miglior Jasmine Paolini del 2025 si è tolta la soddisfazione di battere l’ex numero uno al mondo e quattro volte vincitrice Slam Naomi Osaka, imponendosi in rimonta per 6-4 al terzo set e staccando il pass per i quarti di finale al WTA 1000 di Miami. Una prestazione molto incoraggiante per la 29enne di Bagni di Lucca, che può guardare adesso con fiducia al prosieguo del torneo ed in generale alla stagione sul rosso.

La tennista toscana non conosce ancora il nome della sua prossima avversaria, che uscirà dall’ottavo di finale in programma stasera tra Coco Gauff e Magda Linette. Favorita d’obbligo la padrona di casa statunitense, numero 3 del ranking mondiale e vincitrice degli US Open 2023, che aveva chiuso la scorsa stagione dettando legge alle WTA Finals di Riad.

Paolini ha perso entrambi gli scontri diretti con Gauff, che aveva avuto la meglio ad Adelaide 2021 (6-4 6-7 6-2) e a Cincinnati 2023 (6-3 6-2) prima però dell’esplosione della nostra portacolori. Bilancio negativo nei precedenti anche contro la polacca, che ha sconfitto l’azzurra in due occasioni su tre (sull’erba a Birmingham nel 2023 e pochi mesi fa sul cemento a Pechino) venendo però travolta sulla terra al secondo turno delle Olimpiadi di Parigi 2024.

Nel caso in cui la finalista dell’ultima edizione del Roland Garros e di Wimbledon dovesse superare lo scoglio dei quarti di finale, entrerebbe probabilmente in rotta di collisione in semifinale con la numero uno WTA Aryna Sabalenka. La bielorussa è infatti la grande favorita nello spicchio più alto del tabellone sul cemento della Florida, dovendo affrontare nei prossimi due incontri Danielle Collins ed una tra Qinwen Zheng e Ashlyn Krueger.