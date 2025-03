Come cambia il tabellone di Jasmine Paolini con l’eliminazione di Gauff a Miami: profumo di BJK Cup…

Jasmine Paolini è approdata ai quarti di finale del torneo WTA di Miami 2025 sfoderando di gran lunga il miglior tennis della sua stagione ed eliminando in rimonta agli ottavi la ex n.1 al mondo giapponese Naomi Osaka per 3-6, 6-4, 6-4 in 2 ore e 16 minuti. Il tabellone offre ora una chance piuttosto succulenta per la portacolori del Bel Paese.

Sulla carta la toscana avrebbe dovuto incrociare la n.3 del mondo Coco Gauff. L’americana sta vivendo tuttavia un momento difficile in termini di risultati: dopo gli Australian Open si è fermata per due volte di fila al primo turno e non è andata oltre gli ottavi a Indian Wells. A Miami la statunitense si è arresa a sorpresa alla polacca Magda Linette con un periodico 6-4 in un’ora e mezza.

Jasmine Paolini troverà dunque sul suo cammino l’esperta 33enne nativa di Poznan, numero 34 del ranking WTA. La classifica non deve però ingannare: Linette è avanti 2-1 nei precedenti con l’azzurra e possiede un gioco che può infastidire la n.7 del mondo. L’ultimo confronto tra le due vide prevalere la polacca con un secco 6-4, 6-0 a Pechino nell’autunno 2024.

Ad ogni modo il confronto tra Paolini e Linette farà tornare alla mente l’epica semifinale di Billie Jean King Cup 2024, quando la tennista del Centro Europa fu sconfitta da una superba Lucia Bronzetti per 6-4, 7-6 (3): fu quel successo a lanciare definitivamente le azzurre verso uno storico trionfo.

Qualora Paolini dovesse prevalere, scalerebbe una posizione nel ranking WTA, scavalcando la russa Mirra Andreeva con 4843 punti. In caso di accesso in semifinale, l’italiana si ritroverebbe presumibilmente un vero e proprio Everest da scalare, ovvero la n.1 al mondo bielorussa Aryna Sabalenka, attesa tuttavia da un quarto di finale non scontato contro la quotata cinese Qinwen Zheng.

Nella parte bassa del tabellone resta ancora in corsa la polacca Iga Swiatek, testa di serie n.2 che sarà chiamata ad un cammino tutt’altro che agevole con l’ucraina Elina Svitolina, prima di un eventuale quarto contro la spagnola Paula Badosa o la rivelazione filippina Alexandra Eala.