Matteo Berrettini regola con autorevolezza in due set Zizou Bergs e approda agli ottavi a Miami!

Missione compiuta per Matteo Berrettini e qualificazione agli ottavi di finale del Masters1000 di Miami centrata. L’azzurro (n.30 del ranking) ha sconfitto con un duplice 6-4 in 1 ora e 35 minuti di gioco il belga Zizou Bergs (n.51 del mondo). Una prestazione autorevole di Matteo che ha fatto sempre corsa di testa, commettendo qualche errore di troppo nel primo parziale, ma comunque facendolo proprio. Nella seconda frazione ottima gestione dei turni al servizio per il classe ’96 del Bel Paese e la capacità di crearsi non poche opportunità per piazzare il break decisivo. Una vittoria, nei fatti, mai in discussione e nel prossimo turno ci sarà da affrontare il vincente della sfida tra l’australiano Alex de Minaur e il brasiliano Joao Fonseca.

Nel primo set la partenza del romano è pregevole: break a zero e subito a condurre le danze. Nel quinto game chance di doppio break per Matteo, che però non trova la maniera per concretizzare. Ironia della sorte è lui a dover gestire un break-point al servizio nel gioco successivo e a subirlo. Prova a rimettere le cose a posto Berrettini, costruendosi altre due palle break nel settimo e replicando nel nono con ben tre opportunità. Alla fine c’è concretezza e nel decimo game con uno smash liberatorio al servizio archivia la frazione sul 6-4.

Nel secondo set la bilancia pende sempre più dalla parte del nostro portacolori. È solo Berrettini ad avere sulla racchetta le occasioni per ottenere il break. Nel terzo game alcuni passanti di dritto non impossibili muoiono in rete, ma nel quinto game, sullo 0-40, Matteo tiene botta e capitalizza la terza chance. Al servizio il romano non concede più nulla e a zero, nel decimo game, il turno al servizio si esaurisce con la vittoria (6-4).

Leggendo le statistiche, l’azzurro ha concluso con 15 vincenti e 21 gratuiti, rispetto ai 16 winners e 35 errori non forzati del belga. Nettamente ad appannaggio di Bergs il numero degli (10 vs 3), ma i fattori discriminanti sono stati il numero di prime di servizio in campo (66% vs 57%) e i punti vinti con la seconda in battuta (63% vs 43%) dal nostro portacolori.