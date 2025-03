Lorenzo Sonego lotta contro Taylor Fritz, ma dice addio a Miami

Un coriaceo Lorenzo Sonego saluta il Masters 1000 di Miami. Il piemontese offre un’ottima prestazione contro il numero tre del mondo Taylor Fritz, ma deve arrendersi all’americano in due set con il punteggio di 7-6 6-3 dopo un’ora e quarantanove minuti di gioco. Nel prossimo turno lo statunitense affronterà il vincente del match tra il canadese Shapovalov e l’argentino Tirante, mentre per Sonego sarà tempo di preparare la stagione sul rosso, partendo da Montecarlo.

Non sono bastati 10 ace a Sonego, uno anche in più del suo avversario. Fritz ha servito comunque molto bene, vincendo l’82% dei punti con la prima e addirittura il 70% con la seconda, senza lasciare una palla break all’azzurro. Sono 23 i vincenti dell’americano rispetto ai 21 di Sonego, che ha commesso qualche errore non forzato in più (17 contro 13).

Nel primo set si segue l’andamento dei turni di servizio e non ci sono palle break per tutto il parziale, con i due tennisti che tengono abbastanza agevolmente i propri turni di servizio. La normale conseguenza è il tie-break, che vede Fritz allungare subito sul 4-0 e poi chiudere agevolmente sul 7-2.

Nel secondo set si continua a seguire i turni in battuta anche in avvio, con Sonego che annulla una palla break nel quarto game con un ottimo dritto vincente. Il momento decisivo arriva in un interminabile ottavo game. Il piemontese salva addirittura cinque palle break, ma ne concede una sesta e questa volta l’americano riesce a chiudere dopo aver letto bene la smorzata dell’azzurro. Fritz non concede possibilità di rientro e si prende il secondo set per 6-3.