Luciano Darderi spreca un’occasione e perde contro Adam Walton in due set a Miami

Un’occasione sprecata. Luciano Darderi (n.61 del ranking) si ferma al cospetto dell’australiano Adam Walton (n.89 del mondo, lucky loser dopo il forfait del polacco Hubert Hurkacz) nel secondo turno del Masters1000 di Miami. Tanti errori per l’italo-argentino, troppo nervoso nel suo modo di stare in campo e poco lucido nei momenti decisivi. Ne ha ben approfittato l’aussie che quindi ha centrato l’accesso al terzo turno del torneo della Florida dove affronterà il vincente della sfida tra Ben Shelton e il rappresentante di Hong Kong, Chak Lam Coleman Wong.

Nel primo set è Darderi a crearsi per primo le opportunità per andare avanti di un break con alcune accelerazioni di dritto. Tuttavia, l’australiano è bravo a fronteggiare le fasi critiche, in parte aiutandosi col servizio e in parte sfruttando i gratuiti del tennista di origini argentine. Mancate le due palle break nel sesto gioco, Darderi è lui a trovarsi a gestire un break-point e, contrariamente al suo avversario, va sotto nello score. Walton non tentenna e ottiene tanti punti “gratuiti” alla battuta, chiudendo sul 6-4.

Nel secondo set, in apertura, Darderi va subito sotto di un break, evidenziando una debolezza emotiva chiara. Errori anche di frustrazione per il n.61 del mondo, molto innervosito dalla buona copertura del campo del suo avversario, che sovente lo costringe al colpo in più, provocandone l’errore. Nel quinto game, Luciano di puro orgoglio cancella due palle del doppio break e lo stesso accade nel settimo (un break-point) e nel nono, dove sono due i match point su cui mettere una X. L’italo-argentino lo fa, creandosi anche un’opportunità di contro-break nel gioco successivo, ma un errore pesante col dritto gli costa nei fatti la partita. Walton, infatti, con due servizi chiude la questione sul 6-4.

Leggendo le statistiche, vanno annotati i 15 ace dell’australiano rispetto ai 7 di Darderi, con l’80% dei punti vinti con la prima di servizio rispetto al 66% di Luciano. Alta anche la percentuale di Walton con la seconda (62%). Una partita in cui il rapporto vincenti/gratuiti dell’aussie è stato pari a 30/17 rispetto al 23/22 dell’italo-argentino.