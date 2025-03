WTA Miami 2025, Errani/Paolini annullano 4 match point ed approdano agli ottavi

Sara Errani e Jasmine Paolini vincono all’esordio ai Miami Open 2025 di tennis: nel tabellone di doppio la coppia italiana, accreditata della terza testa di serie, annulla quattro match point e supera l’ucraina Nadiia Kichenok e l’indonesiana Aldila Sutjiadi, battute per 6-1 5-7 [12-10] dopo un’ora e 37 minuti di gioco. Agli ottavi domani le campionesse olimpiche sfideranno la spagnola Cristina Bucsa e la nipponica Miyu Kato.

Nel primo set le azzurre mancano il break al punto decisivo del secondo game, poi sono loro a dover risalire dal 15-40 nel gioco successivo. Lo strappo in favore delle italiane, però, arriva nel quarto game, con il deciding point che sorride alle campionesse olimpiche, che allungano sul 3-1. La coppia italiana conferma agevolmente il break e nel sesto gioco si porta sul 15-40 in risposta: serve ancora il punto decisivo, ma sono ancora le azzurre a spuntarla, per il 5-1. Anche il settimo gioco vede le azzurre risalire dal 15-40, ma il deciding point è ancora italiano, e così arriva il 6-1 in 28′.

Nella seconda partita le azzurre mancano il break al punto decisivo in apertura, poi accade di tutto: per due volte la coppia italiana si porta avanti di un break, nel settimo e nel nono gioco, ed in entrambi i casi arriva l’immediato controbreak. Nel dodicesimo gioco, invece, sono le azzurre a cedere la battuta, e così il secondo set finisce nelle mani di Kichenok e Sutjiadi per 7-5 dopo 47′.

Il match tiebreak è un’altalena di emozioni: le azzurre sotto di un minibreak, girano prima sul 2-4 e poi sul 5-7. La coppia italiana recupera il minibreak di ritardo, ma sul 6-7 Kichenok e Sutjiadi vincono entrambi i punti in risposta, anche grazie ad una clamorosa svista della giudice di sedia, che scambia una deviazione del nastro per un tocco di Paolini a rete e consegna tre match point all’ucraina ed all’indonesiana: le azzurre riescono ad annullarli tutti, poi devono fronteggiarne un quarto sul 9-10. La coppia italiana ribalta la situazione ed al primo match point la battuta da sotto di Errani sorprende le avversarie: le azzurre vincono per 12-10 dopo 22 minuti.

Le statistiche sottolineano come le azzurre vincano 71 punti contro i 62 delle rivali, sfruttando 4 delle 9 palle break avute a disposizione e cancellandone 8 delle 11 concesse. La coppia italiana fa leggermente meglio delle avversarie sia con la prima, 67%-59%, che con la seconda, 31%-29%, nonostante 4 doppi falli.