ATP Miami 2025, Bolelli/Vavassori approdano rapidamente agli ottavi

Simone Bolelli ed Andrea Vavassori, accreditati della testa di serie numero 3 del tabellone di doppio dei Miami Open 2025 di tennis, iniziano il loro cammino sul cemento outdoor della Florida (USA) con un netto successo: gli azzurri regolano nel primo turno l’uruguaiano Ariel Behar e lo statunitense Robert Galloway, sconfitti per 6-2 6-4 in un’ora e quattro minuti di gioco. Agli ottavi la coppia italiana affronterà gli statunitensi Christian Harrison ed Evan King.

Nel primo set gli azzurri mancano due palle break in apertura, ma l’appuntamento è solo rinviato di qualche minuto, dato che lo strappo arriva inesorabile a quindici nel terzo game. La coppia italiana, però, deve subito fronteggiare due occasioni per l’immediato controbreak, ma si salva al deciding point e poi dilaga, con un ulteriore strappo a trenta che vale il 4-1 pesante. Nei due seguenti turni al servizio gli azzurri concedono appena un quindici e così al primo set point arriva il 6-2 in 28 minuti.

Nella seconda partita Behar e Galloway vincono i primi 5 punti giocati, ma gli azzurri spezzano subito l’equilibrio con una serie di 7 punti che gli consegna 4 break point consecutivi nel terzo game: la terza occasione è quella giusta per lo strappo che vale il 2-1. La coppia italiana prima manca l’occasione di scappare sul 5-2 al punto decisivo del settimo game, poi sciupa due match point in risposta nel nono gioco, ma nel decimo gli azzurri tengono la battuta a zero ed il primo match point vale il 6-4 in 36 minuti.

Le statistiche sottolineano il predominio degli azzurri, che vincono 59 punti contro i 38 degli avversari, annullando entrambe le palle break concesse in un unico game, pur sfruttandone soltanto tre delle undici avute a disposizione in sei giochi differenti.