MotoGP su TV8 oggi, GP Americhe 2025: orari qualifiche e Sprint Race, programma in chiaro

Le qualifiche del Gran Premio delle Americhe di MotoGP si disputeranno nel pomeriggio europeo di sabato 29 marzo. Saranno seguite dalle analoghe sessioni di Moto3 e Moto2 (citate in rigoroso ordine di apparizione). La giornata si concluderà con la Sprint Race, che avrà luogo nella serata del nostro Paese e assegnerà punti valevoli per il Mondiale.

Come di consueto, ogni sessione sarà divisa in due turni. Il primo, il Q1, vedrà impegnati i centauri meno performanti nelle pre-qualifiche tenutesi venerdì. I migliori avanzeranno al Q2, ovverosia il momento in cui viene stabilita la griglia di partenza. Anzi, le griglie di partenza (al plurale) per quanto riguarda la MotoGP (sia quella della Sprint che del Gran Premio).

Nel 2024, tutti i poleman andarono poi a vincere le gare! Maverick Viñales primeggiò in MotoGP dopo essere stato il più veloce in qualifica, Sergio Garcia fece altrettanto in Moto2 e David Alonso non fu da meno in Moto3. Cosa accadrà nel 2025? Per scoprirlo, bisognerà seguire le qualifiche in TV. Come?

TV IN CHIARO – Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente e in diretta sia le qualifiche che la Sprint del Gran Premio delle Americhe. Non saranno proposte in alcun modo le odierne sessioni di prove libere.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport MotoGP (208) trasmetterà integralmente in diretta tutti i turni di ogni classe, prove libere comprese. Il canale generalista Sky Sport Uno (201) avrà a sua volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento texano potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e attraverso il servizio streaming on demand NOW. Inoltre sarà possibile vedere TV8 anche tramite il sito internet TV8.it.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio delle Americhe, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

GUIDA TV8 MOTOGP IN CHIARO – SABATO 29 MARZO

Ore 16.50, Qualifiche MotoGP – Diretta

Ore 18.50, Qualifiche Moto3 – Diretta

Ore 19.45, Qualifiche Moto2 – Diretta

Ore 21.00, SPRINT MotoGP – Diretta

DIRETTE SKY SPORT MOTOGP – GP AMERICHE 2025

SABATO 29 MARZO (ORARI ITALIANI)

Ore 14.40-15.10, Moto3, Prove libere (II)

Ore 15.25-15.55, Moto2, Prove libere (II)

Ore 16.10-16.40, MotoGP, Prove libere (II)

Ore 16.50-17.05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 17.15-17.30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 18.50-19.05, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 19.15-19.30, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 19.45-20.00, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 20.10-20.25, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 21.00, MotoGP, SPRINT