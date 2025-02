Calendario Mondiale MotoGP 2025: tutti i Gran Premi, quando inizia e quando finisce

Dopo aver concluso ufficialmente le due tranche di test pre-stagionali, è giunto il momento di far alzare il sipario sul Mondiale MotoGP 2025. L’attesa è enorme per questa nuova annata, che partirà con il campione del mondo Jorge Martin ancora acciaccato per l’infortunio di Sepang ma, soprattutto, con il team Ducati Factory pronto a dettare legge con Francesco “Pecco” Bagnaia e Marc Marquez.

Saltano all’occhio diverse novità interessanti nel calendario del Motomondiale 2025, che si annuncia come il più lungo di sempre con ben 22 Gran Premi in programma. La tappa inaugurale del campionato andrà in scena in Thailandia nel corso del fine settimana in arrivo, mentre Valencia tornerà ad ospitare il round conclusivo a metà novembre dopo che, nella scorsa edizione, ha dovuto cedere il passo dopo la tremenda alluvione che ha devastato l’Andalusia.

In mezzo altri 20 Gran Premi, tra cui due appuntamenti nei nostri confini con il Gran Premio d’Italia al Mugello (22 giugno) ed il Gran Premio di San Marino a Misano (14 settembre). Da segnalare il reinserimento del Gran Premio di Argentina (Termas de Rio Hondo), di quello della Repubblica Ceca (Brno) e l’esordio di quello di Ungheria (Balaton Park), mentre sono state escluse nuovamente Kazakistan ed India.

Di seguito il calendario completo del Mondiale MotoGP 2025.

CALENDARIO MONDIALE MOTOGP 2025

01 – THAILANDIA – 2 marzo (Buriram)

02 – ARGENTINA – 16 marzo (Rio Hondo)

03 – AMERICHE – 30 marzo (Austin)

04 – QATAR – 13 aprile (Lusail)

05 – SPAGNA – 27 aprile (Jerez)

06 – FRANCIA – 11 maggio (Le Mans)

07 – GRAN BRETAGNA – 25 maggio (Silverstone)

08 – ARAGON – 8 giugno (Motorland Alcañiz)

09 – ITALIA – 22 giugno (Mugello)

10 – OLANDA – 30 giugno (Assen)

11 – GERMANIA – 13 luglio (Sachsenring)

12 – REPUBBLICA CECA – 20 luglio (Brno)

13 – AUSTRIA – 17 agosto (Spielberg)

14 – UNGHERIA – 24 agosto (Balaton Park)

15 – CATALOGNA – 7 settembre (Montmelò)

16 – SAN MARINO – 14 settembre (Misano)

17 – GIAPPONE – 28 settembre (Motegi)

18 – INDONESIA – 5 ottobre (Mandalika)

19 – AUSTRALIA – 19 ottobre (Phillip Island)

20 – MALESIA – 26 ottobre (Sepang)

21 – PORTOGALLO – 9 novembre (Portimao)

22 – COMUNITAT VALENCIANA – 17 novembre (Valencia)