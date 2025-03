Marc Marquez snobba Bagnaia: “Il principale avversario per il titolo è mio fratello”

Marc Marquez sta vivendo un avvio di stagione da sogno con i nuovi colori del team ufficiale Ducati, al di là di ogni possibile aspettativa invernale. Nei primi due round del Mondiale 2025 ha concesso le briciole agli avversari, facendo en plein (pole position, primo nella Sprint e nel GP) sia in Thailandia che in Argentina, ma a rendere ancor più speciale questi due weekend di gara è stata la presenza fissa in seconda posizione di suo fratello Alex.

Marc e Alex, sempre in quest’ordine, hanno collezionato ben quattro doppiette di fila (contando le Sprint) battendo tutti gli altri piloti Ducati e prendendo subito il largo nella classifica generale del campionato. L’otto volte iridato è leader del Mondiale con 16 punti sul fratello minore (che guida una GP24 del team Gresini) e 31 su Francesco Bagnaia, il rivale sulla carta più accreditato per contendergli il titolo.

“Il piano non era quello di stare dietro ad Alex, infatti volevo tenere la prima posizione dall’inizio alla fine. Siamo sinceri tra di noi e prima della gara gli avevo detto che avrei provato a guidare la corsa, per poi cambiare ritmo verso il 12° o 14° giro. Lui mi ha risposto che avrebbe provato a fare la stessa cosa, ed infatti si è messo davanti facendo il forcing nella seconda metà di gara con dei tempi in 1:38 basso. Ci stiamo aiutando a vicenda“, svela Marc dopo la gara di Termas de Rio Hondo.

Sulle prospettive del fratello Alex: “Lui vincerà delle gare, più di una, e ne sarò molto felice. Se vinco io invece, anche lui è contento. Sono rimasto impressionato oggi dal suo stile di guida, era molto fluido. Sono felice per lui, e so che è in grado di vincere un Mondiale. Lo ha già fatto in Moto3 ed in Moto2. Alla fine in questo momento è lui il mio principale avversario per il titolo“.