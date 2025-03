Motocross oggi in tv, GP Castiglia La Mancia 2025: orari MXGP e MX2, programma, streaming

Oggi, domenica 16 marzo, il Mondiale 2025 di Motocross torna a farsi sentire. A tenere banco sarà il GP Castiglia La Mancia, secondo round del calendario iridato. Sullo sterrato spagnolo lo spettacolo non mancherà di certo e vedremo come i rappresentanti di MXGP e di MX2 risponderanno all’appello. Si prospetta una tappa molto interessante.

Nella classe regina la Qualifying Race ha visto lo sloveno Tim Gajser (Honda) imporsi davanti al francese Maxime Renaux (Yamaha) e al lettone Pauls Jonass (Kawasaki). Ducati non brillantissime con Mattia Guadagnini che ha concluso in undicesima posizione, mentre lo svizzero Jeremy Seewer non è andato oltre il 18° posto. Vedremo se quest’oggi ci sarà un riscatto. Ricordiamo che in vetta alla classifica aggiornata c’è Renaux con otto punti di margine sul connazionale Romain Febvre (Kawasaki), nono nella Qualifying Race.

Nella minima cilindrata Andrea Adamo è stato protagonisti, concludendo quarto la gara di qualificazione, e bene anche Ferruccio Zanchi sulla Honda, classificandosi sesto, nella prova griffata dal francese Thibault Benistant su Yamaha. A completare la top-3 i belgi Sacha Coenen (KTM) e Liam Everts (Husqvarna). Coenen che guida le fila della classifica generale davanti a Kay de Wolf, campione del mondo in carica e ieri quinto.

Il GP Castiglia La Mancia, secondo appuntamento del Mondiale 2025 di Motocross, godrà della copertura offerta da Discovery+, che trasmetterà in streaming gara-1 e gara-2 di MX2 e di MXGP. Prevista sempre streaming la trasmissione su mxgp-tv.com. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale delle manche di MXGP.

MOTOCROSS OGGI IN TV

Domenica 16 marzo

Ore 12.15 Gara-1 MX2 – Diretta streaming su Discovery+.

Ore 13.15 Gara-1 MXGP – Diretta streaming su Discovery+.

Ore 15.10 Gara-2 MX2 – Diretta streaming su Discovery+.

Ore 16.10 Gara-2 MXGP – Diretta streaming su Discovery+.

PROGRAMMA GP CASTIGLIA LA MANCIA MOTOCROSS 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: mxgp-tv.com; su Discovery.

Diretta Live testuale (delle due manche MXGP): OA Sport.