LIVE Motocross, GP Argentina MXGP 2025 in DIRETTA: Renaux conquista il Gran Premio, Guadagnini conferma il quarto posto!

20.49 Renaux conquista il GP meritamente dominando gara-2, secondo posto finale per Febvre che non riesce a bissare la vittoria di gara-1. In ombra Gajser, che debutta la stagione 2025 con due terzi posti. Grande Guadagnini con un quarto posto sia in prima che in seconda gara, Ducati che conferma la forza del progetto rosso che può progredire.

20.48 Ecco l’ordine di arrivo di gara-2:

Vince Renaux che conquista anche il GP, secondo Febvre, terzo Gajser. Ancora un grande quarto posto per Guadagnini con la Ducati.

18- Bonacorsi entra nella top ten, decimo posto.

17- Renaux viaggia verso la vittoria.

16- Tre giri alla fine.

15- Finisce il tempo regolamentare.

14- Si riduce il distacco tra Febvre e Gajser, 1.6 secondi.

13- Caduta per Seewer, gara sfortunata per l’altra Ducati.

12- Gajser si trova a due secondi da Febvre, potrebbe essere la sfida di finale di gara.

11- Ritiro per Alberto Forato, GP sfortunato per l’azzurro.

10- Caduta per Coldenhoff dopo che ha tentato l’attacco su Coenen.

9- Guadagnini conserva il suo distacco con 5 secondi su Guillod.

8- Renaux con questo piazzamento conquisterebbe la vittoria nel GP.

7- Giro veloce di Gajser: 1.51.441.

6- I distacchi sono:

10 24 Horgmo, Kevin NOR HON 9:35.179 4 0:30.274 0:01.755 1:55.232 3 1:56.026 1:55.232 1:55.243 0:31.562 0:29.846 Inter 2

5- Guadagnini subisce il sorpasso anche da Gajser. Quarta posizione per il ducatista.

5- Febvre trova il varco giusto, sorpassato Guadagnini.

4- Gajser sorpassa Guillod, quarto posto per il fenomeno sloveno.

4- Guadagnini risponde all’attacco di Febvre, assolutamente impressionante.

3- Bonacorsi si trova in dodicesima posizione, mentre Forato diciottesimo.

2- Gajser si piazza al quinto posto, sorpassato Lucas Coenen.

2- Guadagnini sta lottando con Febvre per la seconda piazza.

1- Febvre pronto al sorpasso su Guadagnini, Gajser si trova in sesta posizione.

1- Guadagnini si prende il comando della gara, ma Renaux dopo la prima curva supera subito l’italiano.

Inizia gara-2!

20.07 Iniziano i preparativi per gara-2.

20.04 La Ducati si è ben comportata nella prima gara, con un quarto e un sesto posto. Grande prova di Guadagnini che si vuole confermare.

20.00 Gara-1 è stata vinta con forza da Febvre, il francese ha dominato la gara dall’inizio alla fine.

19.57 Il GP Argentina di MX2 è stato vinto da de Wolf.

17.55 Febvre domina e vince gara-1, Renaux conquista la seconda posizione nonostante l’incidente fuori pista. Gajser si accontenta della terza piazza. Ottimo debutto per le Ducati, con il quarto posto di Guadagnini e il sesto di Seewer.

17.53 Ecco l’ordine di arrivo di gara-1:

VINCE FEBVRE, secondo Renaux e terzo Gajser. Ottimo Guadagnini quarto con la Ducati.

-18 Gajser a soli 9 decimi da Renaux.

-18 Ultimo giro, Gajser si trova a soli due secondi da Renaux.

-17 Due giri alla conclusione.

-17 Perde il ritmo Seewer, Coldenhoff approfitta dei doppiati per conquistare la quinta piazza.

-16 Cristallizzate le prime tre posizioni: Febvre, Renaux e Gajser.

-15 Forato si mantiene in ventesima posizione, gara complicata per lui.

-14 Sfortunato Bonacorsi, cade durante l’attacco alla decima posizione.

-13 Bonacorsi sale in undicesima posizione, appena dietro al nuovo pilota Kawasaki Pauls Jonass.

-12 Questi i primi dieci al momento:

1 3 Febvre, Romain FRA KAW 21:07.265 10 1:54.961 3 1:56.557 1:56.865 1:57.240 0:32.462 0:30.210 Inter 2

2 959 Renaux, Maxime FRA YAM 21:13.972 10 0:06.570 0:06.570 1:54.716 2 1:56.333 1:57.082 1:57.777 0:32.325 Inter 1

3 243 Gajser, Tim SLO HON 21:23.258 10 0:15.849 0:09.279 1:54.814 6 1:57.212 1:57.353 1:56.368 0:32.318 Inter 1

4 101 Guadagnini, Mattia ITA DUC 21:38.366 10 0:31.245 0:15.396 1:56.881 2 1:58.594 1:59.702 1:57.877 0:32.606 Inter 1

5 91 Seewer, Jeremy SUI DUC 21:41.362 10 0:35.259 0:04.014 1:56.773 2 1:59.699 2:00.071 2:00.485 0:33.624 Inter 1

6 96 Coenen, Lucas BEL KTM 21:43.060 10 0:36.957 0:01.698 1:57.759 5 1:59.495 2:00.066 1:59.663 0:33.532 0:31.079 0:25.039 0:29.845 Finish

7 259 Coldenhoff, Glenn NED FAN 21:44.799 10 0:38.696 0:01.739 1:58.334 4 1:59.017 1:59.157 1:58.415 0:33.690 0:31.332 0:24.787 0:29.208 Finish

8 93 Geerts, Jago BEL YAM 21:48.722 10 0:42.619 0:03.923 1:58.151 2 1:59.520 2:00.634 2:01.369 0:33.389 0:31.117 0:25.149 0:29.865 Finish

9 70 Fernandez, Ruben ESP HON 21:53.436 10 0:47.333 0:04.714 1:57.717 6 2:00.337 1:59.646 2:01.971 0:33.618 0:31.367 0:25.397 0:29.955 Finish

10 41 Jonass, Pauls LAT KAW 21:54.723 10 0:48.620 0:01.287 1:58.014 6 1:59.114 2:00.316 2:01.739 0:32.717 0:31.271 0:25.170 0:29.956 Finish

-11 Gajser si trova a 8 secondi da Renaux, nonostante l’errore del francese.

-10 MATTIA GUADAGNINI supera il compagno di team Seewer, quarto posto per l’italiano.

-9 Grave errore di Renaux che finisce fuori pista ma con astuzia e fortuna riesce a perdere solo sei secondi.

-8 Inizia la lotta interna Ducati tra Seewer e Guadagnini per la quarta posizione.

-7 Febvre, Renaux e Gajser girano su 1.54′. Il pilota sloveno dovrà fare un miracolo per recuperare 12 secondi di svantaggio.

-6 Gajser dopo tre giri riesce ad avere la meglio su un buon Seewer, la notizia è netta: la Ducati è veloce sin da subito.

-5 Lotta furiosa tra la Ducati di Seewer e l’alfiere della Honda, Tim Gajser.

-4 Gajser sorpassa Guadagnini per la quarta posizione, punta ora l’altro pilota Ducati, Jeremy Seewer.

-3 Giro veloce per Febvre, 1.55.838. Due secondi di vantaggio su Renaux.

-2 Gajser si trova a soli 3 decimi da Guadagnini.

-2 Per quanto riguarda gli italiani, Bonacorsi tredicesimo e Forato ventiduesimo.

-1 Ottima partenza delle Ducati che si mantengono in terza e quarta posizione, attenzione alla risalita di Gajser già in quinta posizione.

-1 Gajser solamente settimo, brutta partenza per il fenomeno sloveno.

-1 Febvre in testa, Renaux e le due Ducati di Guadagnini e Seewer sono subito terza e quarta.

PARTE GARA-1!!!!

17.14 Tutto pronto per l’inizio di gara-1.

17.12 La battaglia sarà tutta tra Gajser e i due francesi Febvre e Renaux.

17.08 Herlings ricordiamo ha subito un grave infortunio durante il Motocross delle Nazioni, la rottura del legamento crociato. Possibile rientro alla quinta tappa della stagione.

17.04 Debutto ufficiale per Ducati nella MXGP, che schiera Seewer e l’azzurro Mattia Guadagnini per il primo anno intero del team italiano.

17.00 Ricordiamo non ci sarà Prado volato nel campionato USA e anche Herlings per infortunio.

16.56 de Wolf vince gara-1 di MX2.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale del GP Argentina MXGP 2025, Gajser sfida Renaux e Febvre. Debutta Ducati.

Il GP di MXGP in Argentina è iniziato alla grande, nonostante il meteo, la pioggia non ha disturbato i protagonisti nella gara di qualifica del sabato.

In MXGP ci si aspettava un Tim Gajser in forma ma la prima sfida del nuovo mondiale 2025 ha visto lo sloveno relegato in terza piazza, oscurato da due piloti della scuola francese. Maxime Renaux ha vinto dopo aver fatto firmare il miglior tempo nelle prove ufficiali, proprio davanti all’altro francese Romain Febvre in gran forma.

I due fenomeni francesi sono pronti a sfidare Gajser nelle due gare domenicali. Renaux ha messo subito in chiaro una volta per tutte come i problemi fisici siano finalmente finiti, mentre Febvre sembra avere finalmente ritrovato l’antico smalto dei tempi migliori. Senza Prado, Gajser potrebbe vedersela con la coppia francese durante tutto la stagione 2025.

In difficoltà invece Lucas Coenen, non veloce in qualifica e vittima di uno scontro al via della gara corta. Esordio incoraggiante per Ducati, che ha ottenuto un grande quarto posto con Jeremy Seewer e un buon settimo con Mattia Guadagnini. Brutto doppio zero per Bonacorsi e Forato, servirà una grande reazione.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della diretta del GP Argentina MXGP 2025: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Orario: Gara 1 alle ore 17.15 mentre gara 2 sarà alle 20.10. Buon divertimento!