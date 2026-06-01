Motocross, Andrea Adamo e Valerio Lata sono i migliori italiani nel weekend del Gran Premio di Germania

Si è concluso ieri il settimo appuntamento del Mondiale MXGP e MX2 2026. Sul tracciato di Teutschental è andata in scena una due giorni di gare, valide per il Gran Premio di Germania, che hanno modificato le classifiche delle due categorie. È stato un weekend positivo anche per i colori italiani con numerosi piazzamenti ed un podio che danno fiducia per il prosieguo della stagione.

Nella categoria regina, il Bel Paese ha ritrovato un Andrea Adamo in grande spolvero. Il siciliano ha concluso gara-1 in settima posizione ma il risultato è stato pesantemente condizionato da un sorpasso al limite di Ruben Fernandez che ha fatto cadere il classe 2003, in lotta per il podio nei primi giri. Il podio però è arrivato in gara-2, con una prestazione da veterano per il rookie italiano in top class. Da registrare anche i due piazzamenti di Alberto Forato, sesto e nono nelle due prove del Teutschenthal.

Nella classe MX2, invece, è stato Valerio Lata il miglior azzurro. L’italiano ha lottato a lungo per il podio in gara-1, prima di cedere chiudendo in quinta posizione. Il portacolori della Honda ha fatto più difficoltà in gara-2, non andando oltre la nona posizione. Dietro Lata il miglior italiano è stato Ferruccio Zanchi, quindicesimo e tredicesimo nelle due prove tedesche.