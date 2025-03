Motocross, Mattia Guadagnini: “La Ducati va molto bene, inizio positivo”

Mattia Guadagnini ha chiuso in quarta posizione il Gran Premio d’Argentina 2025, round inaugurale della nuova stagione del Mondiale Motocross. Il pilota veneto si è reso protagonista di un ottimo debutto con Ducati, arrivando quarto in entrambe le manche domenicali sulla pista di Cordoba e regalando un risultato incoraggiante alla casa di Borgo Panigale in questa fase embrionale del nuovo progetto della Rossa in MXGP.

“Ho fatto del mio meglio, anche se non ero al 100%. In effetti sono ancora lontano dalla mia migliore condizione, ma sono contento della mia prestazione. La moto va molto bene, anche meglio di quanto mi aspettassi. Con Jeremy abbiamo ottenuto due holeshot e mi sono divertito molto. La pista era bellissima, tecnica e impegnativa. È un inizio positivo e da qui continueremo a lavorare e a migliorare“, dichiara l’azzurro al termine della tappa sudamericana.

Meno brillante il suo compagno di squadra Jeremy Seewer: “La prima manche è iniziata molto bene con l’holeshot. Poi ho fatto una gara abbastanza solida e ho concluso al sesto posto nonostante qualche piccolo problema. Le condizioni erano piuttosto difficili oggi, con un clima piuttosto umido. La pista era veloce e difficile, ma mi sentivo bene. Per la prima manche è andata bene. Nella seconda manche sono caduto alla prima curva“.

Lo svizzero, tre volte vice-campione iridato, ha aggiunto: “Ho cercato di fare del mio meglio, ma ho avuto un bel highside e da lì ho portato a casa il risultato. Dobbiamo prendere gli aspetti positivi, imparare da questo e cercare di migliorare. Nel complesso, però, credo che la gara sia stata più positiva che negativa. Nella prima gara ho avuto un po’ di indurimento agli avambracci, ma sappiamo perché, dobbiamo solo cercare di risolvere il problema“.