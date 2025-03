Motocross, Renaux batte Febvre in gara-2 e trionfa in Argentina. Guadagnini ottimo 4° con la Ducati

Maxime Renaux si prende la rivincita sul connazionale Romain Febvre e vince gara-2 del Gran Premio d’Argentina 2025, round inaugurale del Mondiale Motocross per la classe MXGP. A Cordoba i due piloti francesi hanno dettato legge per tutto il weekend, monopolizzando le prime due posizioni sia nella Qualifying Race che nelle due manche domenicali e cominciando l’anno nel migliore dei modi.

Renaux, dopo il secondo posto di gara-1, ha dominato la run decisiva portandosi subito al comando e conservando la leadership fino alla bandiera a scacchi proprio davanti al connazionale della Kawasaki. La vittoria in gara-2 consente inoltre al centauro della Yamaha di aggiudicarsi il Gran Premio argentino, mentre il podio è stato completato in terza piazza da Tim Gajser.

Lo sloveno della Honda si è attestato al terzo posto in tutte le gare del fine settimana sudamericano (anche nella manche di qualifica), portando a casa punti comunque preziosi in ottica iridata. Conferme importanti in casa Ducati per l’azzurro Mattia Guadagnini, che ha replicato la quarta piazza di gara-1 trovando una super partenza e centrando un bel risultato per la Rossa. Italia che può sorridere anche per il 10° posto di Andrea Bonacorsi con la Fantic.

Renaux chiude la prima tappa della stagione in vetta alla classifica generale del campionato con 1 punto di vantaggio su Febvre, 9 su Gajser, 17 su Guadagnini, 22 su Coldenhoff, 30 su Coenen e 32 su Seewer.

ORDINE D’ARRIVO GARA-2 GP ARGENTINA MXGP 2025

1 959 RENAUX, Maxime FRA FFM Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team Yamaha 35:40.365 0.000 49.954 25

2 3 FEBVRE, Romain FRA FFM Kawasaki Racing Team MXGPKawasaki 35:44.625 4.260 49.855 22

3 243 GAJSER, Tim SLO AMZS Honda HRC Honda 35:46.581 6.216 49.809 20

4 101 GUADAGNINI, Mattia ITA FMI Aruba.it – Ducati Factory MX Team Ducati 36:28.829 48.464 48.848 18

5 92 GUILLOD, Valentin SUI FFM Yamaha 36:35.077 54.712 48.709 16

6 24 HORGMO, Kevin NOR FFM TEAM Honda Motoblouz SR Motul Honda 36:37.511 57.146 48.655 15

7 259 COLDENHOFF, Glenn NED KNMV Fantic Factory Racing MXGPFantic 36:39.521 59.156 48.611 14

8 96 COENEN, Lucas BEL FMB Red Bull KTM Factory RacingKTM 36:45.826 1:05.461 48.472 13

9 41 JONASS, Pauls LAT LAMSF Kawasaki Racing Team MXGPKawasaki 36:47.418 1:07.053 48.437 12

10 132 BONACORSI, Andrea ITA FMI Fantic Factory Racing MXGPFantic 36:49.491 1:09.126 48.391 11

11 10 VLAANDEREN, Calvin NED KNMV Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team Yamaha 36:52.266 1:11.901 48.331 10

12 93 GEERTS, Jago BEL FMB Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team Yamaha 36:54.873 1:14.508 48.274 9

13 70 FERNANDEZ, Ruben ESP RFME Honda HRC Honda 37:07.745 1:27.380 47.995 8

14 253 PANCAR, Jan SLO AMZS TEM JP253 KTM Racing TeamKTM 37:16.268 1:35.903 47.812 7

15 919 WATSON, Ben GBR ACU MRT Racing Team Beta Beta 37:17.867 1:37.502 47.778 6

16 238 APARECIDO DOS SANTOS, Fabio BRA CBM Yamaha 37:29.163 1:48.798 47.538 5

17 189 BOGERS, Brian NED KNMV Fantic Factory Racing MXGPFantic 37:48.397 2:08.032 47.135 4

18 91 SEEWER, Jeremy SUI SWISSMOTOAruba.it – Ducati Factory MX Team Ducati 35:40.875 -1 Lap 47.168 3

19 226 KOCH, Tom GER DMSB MRT Racing Team Beta Beta 36:16.418 35.543 46.397 2

20 87 BRUMANN, Kevin SUI SWISSMOTOMX-Handel Husqvarna RacingHusqvarna 36:27.651 46.776 46.159 1

21 991 SCHEU, Mark GER DMSB SixtySeven Racing-Team Husqvarna 37:03.378 1:22.503 45.417 0

22 179 POLI, Joaquin ARG CAMOD Kawasaki 37:08.403 1:27.528 45.315 0

23 722 BADIALI, Carlos VEN FMV Yamaha 37:39.829 1:58.954 44.685 0

24 100 PAVEZ, Matías CHI FMC KTM 35:42.396 -2 Laps 44.362 0

25 952 FELIPE, Jose ARG CAMOD Honda 35:50.696 8.300 44.190 0

26 833 TORO, Lautaro ARG CAMOD Husqvarna 36:11.322 28.926 43.771 0

27 81 CICCIMARRA, Fermin ARG CAMOD Honda 36:25.809 43.413 43.480 0

28 85 CARRASCO, Agustin ARG CAMOD Yamaha 37:06.024 1:23.628 42.695 0

29 58 CARRANZA, Nicolas ARG CAMOD KTM 37:25.087 1:42.691 42.332 0

30 151 MONTES GADDA, Tomas ARG CAMOD Husqvarna 37:33.208 1:50.812 42.180 0

31 107 VAN BERKEL, Lars NED KNMV Honda 35:50.319 -3 Laps 41.436 0

32 155 MANA, Nicolas ARG CAMOD KTM 36:41.173 50.854 40.478 0

33 113 CASTILLO, Emiliano Ezequiel ARG CAMOD Husqvarna 30:36.844 -6 Laps 38.806 0

34 517 GIFTING, Isak SWE SVEMO JK Racing Yamaha Yamaha 9:29.914 -14 Laps 41.691 0

35 303 FORATO, Alberto ITA FMI TEAM Honda Motoblouz SR Motul Honda 7:50.487 -15 Laps 37.876 0

36 17 TOENDEL, Cornelius NOR NMF JWR Honda Racing Honda 6:21.387 -16 Laps 31.149 0

37 76 VILLARONGA MUGA, Sergio IgnacioCHI FMC Honda 2:12.663 -18 Laps 0.000 0