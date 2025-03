Moto3, italiani scatenati! Bertelle in pole davanti a Nepa nel GP di Thailandia! Brutta caduta per Pini

Ed è ancora uno-due Italia! Dopo le ottime sensazioni raccolte durante le prove libere, Matteo Bertelle ha conquistato per la prima volta in carriera la pole position al GP della Thailandia, primo appuntamento del Motomondiale 2025 di Moto3, seguito dal connazionale Stefano Nepa. In seconda fila anche un ottimo Luca Lunetta. Si tratta di una notizia importantissima per i piloti della classe più leggera: l’ultima pole risaliva infatti al 2022.

Andiamo con ordine: il centauro della LEVEL UP – MTA ha registrato il tempo di 1:40.400, rifilando uno scarto di 0.082 al connazionale in sella alla SIC58 Squadra Corse, secondo, precedendo la Red Bull KTM Ajo di Josè Antonio Rueda, terzo a 0.096. In vista della gara sarà proprio lo spagnolo quello da tenere sotto stretta osservazione, complice un passo competitivo.

Quarta posizione poi per Scott Odgen (CIP Green Power), il quale ha accusato uno ritardo di 0.139, precedendo un grande Luca Lunetta (SIC58 Squadra Corse) che, all’ultimo tentativo, ha strappato la quinta piazza a 0.247. Completa la seconda fila Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo), sesto a 0.268.

Più indietro gli altri italiani: Riccardo Rossi (Rivacold Snipers Team), ha raccolto la 12ma posizione a 0.466, seguito da Dennis Foggia (CFMOTO Aspar Team), 13° a 0.474, 16ma casella poi per Nicola Carraro (Rivacold Snipers Team)a 0.849, mentre Guido Pini si è fermato in Q1 a causa di una brutta caduta scaturita da un highside all’ultima curva.