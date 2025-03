MotoGP, Bagnaia cauto: “Per ora Marquez superiore sul passo”

Francesco Bagnaia è soddisfatto dopo aver messo a segno il terzo tempo al termine delle qualifiche del Gran Premio di Thailandia, appuntamento d’esordio del Mondiale di MotoGP 2025. Sul tracciato di Buriram il pilota del team Ducati Factory ha vissuto una giornata, per il momento, incoraggiante. Le difficoltà messe in mostra ieri con la sua GP25 sembrano alle spalle.

La pole position porta la firma di Marc Marquez in 1:28.782 con 146 millesimi su Alex Marquez e 173 proprio su Pecco. Quarta posizione per Jack Miller a 308, quinta per Ai Ogura a 352, mentre è sesto Franco Morbidelli a 389. Settimo Pedro Acosta a 538 millesimi, ottavo Raul Fernandez a 585 millesimi, quindi è nono Marco Bezzecchi a 599 con Fabio Quartararo che completa la top10 a 607.

Al termine della Q2, il due-volte campione del mondo della classe regina ha raccontato le sue sensazioni nel corso delle interviste di rito al parco chiuso: “Ieri ho vissuto gli ultimi minuti delle pre-qualifiche in maniera particolare, ma il passo in generale non era stato forte. Diciamo che ci sono venuti i primi capelli bianchi della stagione – scherza – ma va bene così, perchè sapevamo qual era il nostro potenziale e sapevamo che potevamo partire in prima fila”.

La pole position oggi non sembrava un obiettivo possibile vista l’andatura del Cabroncito: “C’abbiamo provato, ma vedo che non mi riesce di essere veloce nel time attack. La gomma che mi piace non è ideale per il giro secco. Devo andare con la gomma soft ed a me che piace staccare forte mi mette un po’ più in difficoltà. In generale ad ogni modo sono contento e vediamo oggi pomeriggio come andrà la Sprint Race”.

La gara su distanza ridotta avrà diverse variabili come spiega il pilota torinese: “Non sarà facile perché al momento Marc è superiore sul passo, ma vedremo come andranno le cose. Anche Alex sta andando forte però dobbiamo puntare a stare davanti. Nelle Sprint Race non si sa mai come andranno le cose. Rispetto all’anno scorso, poi, c’è molto più caldo, anche rispetto ai test di due settimane fa, per cui la scelta della gomma sarà complicata per tutti, sia anteriore che posteriore”.

Ora tutta l’attenzione si sposta in direzione della Sprint Race che prenderà il via alle ore 09.00 italiane (le ore 15.00 locali) con 13 giri da vivere tutti d’un fiato.